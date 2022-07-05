اتحاد منتجي الدواجن يكشف تكلفة تأسيس عنبر لـ 10 آلاف طائر

كشف تقرير صادر عن اتحاد منتجي الدواجن التابع لوزارة الزراعة تكاليف تربية دورة دواجن بياض بعدد 10 آلاف طائر لمدة 150 يوما بدءا من 1 يناير 2022 إذ سجلت مليون و212 ألفا و500 جنيه تبلغ تكلفة الطائر 121.25 جنيه من مرحلة التسكين إلى مرحلة الإنتاج مما يضيف على طبق البيض 13 جنيها يوميا طوال فترة الإنتاج .

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال ” على نسخة منه أن متوسط إنتاج الطائر خلال فترة الإنتاج 280 بيضة بما يعادل 9.3 طبق بيض (الطبق 30 بيضة ) ويالتالي يكون حاصل قسمة 121.25 جنيه علي 9.3 طبق بيض 13 جنيها .

وأوضح التقرير حجم التكلفة علي دورة التربية كالتالي 15 ألف جنيه قيمة شراء 10 آلاف كتكوت سعر الواحد 15 جنيها فضلا عن لقاح بالمعمل بتكلفة 1.75 جنيه للطائر بما يعادل 17500 جنيه وتجهيز مزرعة مثل التطهير والغسل وخلافة 5000 جنيه والتدفئة 4 جنيهات للطائر بقيمة 40 ألف جنيه .

ولفت التقرير إلى أن تكلفة أدوية ولقاحات وأمصال من عمر يوم حتى 150 يوما بداية التبشير 12 جنيها للطائر بقيمة 120 ألف جنيه وتكلفة العلف عمر واحد يوم حتي عمر 150 يوما يستهلك 9.5 كجم ومتوسط الطن 7200 جنيها وبالتالي تكون التكلفة للعنبربالكامل 684 ألف جنيه .

وأضاف التقرير أن تكلفة إيجار المزرعة لمدة 6 شهور فترة التربية 44 ألف جنيه والمرافق مثل الكهراباء والمياه 55 ألف جنيه وأجور 57 ألف جنيه تشمل مرتب 2800 جنيه لاثنين من العمال لمدة 6 شهور فضلا عن مشرف للمزرعة بتكلفة 4000 جنيه شهريا .

ولفت التقرير إلى أن تكلفة نسبة النافق ومستبعد 40 ألف جنيه .

وطبقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فإن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 64 جنيها إلى 65 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي بين 70 جنيها إلى 75 جنيها.