اتحاد منتجي الدواجن يفتح باب تلقي طلبات توريد الذرة المحلية

أعلن اتحاد منتجي الدواجن فتح باب تلقي طلبات توريد الذرة المحلية من خلال التواصل مع الاتحاد مع تحديد اسم المزارع والكمية المتوقعة والتوقيت .

وأوضح المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد لـ”المال” أنه من اشتراطات الذرة التي سيتم استلامها هي التطابق مع معايير وزارة الزراعة فيما يخص السموم ونسبة الرطوبة والشوائب، على أن يكون سعر التوريد هو سعر الذرة المتداولة في ذلك اليوم .

وأضاف العناني أنه متاح التواصل علي مدار اليوم ومن خلال الموقع الإلكتروني والهاتف الارضي وخدمة الواتس اب .

يذكر أن اتحاد منتجي الدواجن أصدر تقريرا مؤخرا كشف فيه أن ترتيب مصر في مؤشرات أسعار بيض المائدة الـ95 عالميا من إجمالي 107 دول بما يعني أن هناك 94 دولة في العالم أسعار البيض بها اعلي من مصر بما فيها الدول الرئيسية المنتجة للاعلاف .

وأشار التقرير أن تكلفة طبق البيض 64 جنيها تقريبا بينما يخرج من المزرعة ب54 جنيها وبالتالي يوجد خسائر بقيمة 10 جنيهات في الطبق الواحد مشيرا إلى أنه هناك الكثير من المربين يخرجون من السوق في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والخسائر في السوق .

وألمح أيضا إلى أن التكلفة النهائية للفرخة حتي إنتاج البيض 150 جنيها كما يتم التخلص منها قبل اسبوعين من المدة المتعارف عليها بسعر 30 جنيها من أمام باب المزرعة مقابل 40 جنيها خلال عيد الأضحى المبارك .

وذكر التقرير إن سبب أزمة الغلاء في سوق العلف الذي وصل طن الصويا الي 13 الف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه مؤخرا ،والذرة 8500 جنيها للطن بدلا من 4500 جنيها والردة 7800 جنيها للطن والعلف الثنائي ب33 الف جنيه مطالبا بالتوسع في زراعة العلف محليا كحل وحيد للأزمة حيث أن العلف يعادل 80% من تكاليف الإنتاج.

وأوضح التقرير أن تكلفة الإنتاج ارتفعت خاصه مع وصول فواتير الكهرباء الي 220 الف جنيه شهريا لعنبر بعدد 30 الف دجاجة بتكلفة إجمالية لإقامة المزرعة بمليون وربع المليون جنيه.

وأكد التقرير أن هناك تكاليف أخري تقع علي عاتق المربى مثل الامصال واللقاحات والتدفئة والأجور مشيرا إلى أن إلقاء اللوم على التجار برفع اسعار البيض ليس صحيحا لاسيما مع تكاليف النقل والنولون والرسوم من مناطق الإنتاج الي مناطق الاستهلاك خصوصا مع وجود نسبة هالك كثيرة في النقلة الواحدة تصل إلى 100 طبق من 2500 طبق في الحمولة .