اتحاد منتجي الدواجن يحذر من زيادة أسعار البيض قريبا ويكشف الأسباب

كشف تقرير صادر عن شعبة إنتاج البيض باتحاد منتجي الدواجن أن هناك تخوفات من وصول طبق البيض إلى 200 جنيه نتيجة حدوث موجة جديدة من تخلص المربّين من الأمهات، مما أدى إلى تراجع أسعارها إلى 45 جنيهًا للكيلو حيث تم رصد التخلص من 3 ملايين طائر، مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 24000 جنيه.

وطالبت الشعبة، في تقريرها الذي اطلعت عليه “المال”، بزيادة معدلات الإفراج عن الأعلاف من الموانئ، خاصة أن ما يصل إلى السوق يمثل 20% فقط من الاحتياجات.

وكشف التقرير أن سعر الذرة عالميًّا يعادل 10 آلاف جنيه، بينما سعر السوق 20 ألف جنيه، كما أحجمت مصانع العلف عن إنتاج علف الصويا بعد وصول طن البذور إلى 36 ألف جنيه واستمرار وتغوُّل السوق السوداء للذرة والصويا المفرَج عنها في الموانئ.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعًا مماثلًا في الذرة الصفراء المحلية، مسجلة 16 ألف جنيه للطن حاليًّا، كما أن مصير كميات الذرة الصفراء التي استوردتها وزارة التموين لا نعلم عنها شيئًا حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري 31 جنيهًا فإن المستورد والتاجر يحدده في التسعير عند 40 جنيهًا مما يخلق أعباء إضافية.

وحددت الشعبة عدة أسباب لزيادة سعر البيض في السوق؛ وهي ارتفاع سعر الدولار من 16 جنيهًا لـ31 جنيهًا، مع العلم بأن 80% من مكونات الأعلاف مستوردة.

وقال تقرير الشعبة إن بعض مكونات الأعلاف التي تُنتَج محليًّا تأثرت هي الأخرى، ومثال على ذلك طن الذرة المحلي وصل سعره لـ16000 جنيه، على الرغم من أن سعر الذرة عالميًّا لا يزيد عن 10000 جنيه.

وأوضح تقرير شعبة البيض أن احتكار بعض المستوردين للسلعة سبب إضافي، حيث يحصل المستورد على الدولار المطلوب لاستيراد الذرة والصويا من البنك بالسعر الرسمي، ويتم تحديده للمنتجين بسعر 40 و45 جنيهًا.

وكشفت شعبة البيض أن أهم أسباب احتكار المستورد لهذه السلع هو انخفاض الإفراجات، على الرغم من اهتمام الدولة بزيادة الكمية المفرَج عنها.

ونوه التقرير بأنه نظرًا لقلة الرقابة على الكميات المفرَج عنها، نتج عن ذلك أن المستورد ما زال يبيع الذرة والصويا “سوق سوداء”.

وذكر تقرير شعبة البيض أن ارتفاع أسعار الذرة والصويا وعدم توافرهما لفترات طويلة جعلا المنتج يفقد الثقة في أن يستمر في المشروع، فخرجت شريحة لا يُستهان بها تقارب الـ50% من صغار ومتوسطي الإنتاج.

واختتم التقرير بأن هناك أيضًا دورًا لارتفاع أسعار اللقاحات والأمصال والأدوية البيطرية وعدم توافر أصناف كثيرة، وذلك يؤدي إلى حدوث مشكلات للمزارعين وللحالة الصحية للقطيع.

وسجلت أسعار أطباق البيض الأبيض بالمزرعة 96 جنيهًا، والبيض الأحمر 103 جنيهات، والبيض البلدي 108 جنيهات، وكيلو الدواجن البيضاء 44 – 53 جنيهًا، والدواجن الساسو 65 – 68 جنيهًا للكيلو، ويتم احتساب 10 جنيهات للكيلو تضاف عند البيع للمستهلك.