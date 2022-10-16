اتحاد منتجي الدواجن يجدد تحفظه على استيراد الدواجن المجمدة أو أجزائها

تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة محمود العناني، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد فيها أنه سبق وتقدم الاتحاد الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية في يناير الماضي وفي أغسطس الماضي بمقترح الاتحاد بأن تقوم شركات الاتحاد بإمداد جمعيات ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالدجاج المجمد إنتاج المجازر المصرية وبالأوزان التي يطلبونها وبأسعار جيدة على أن يتغير السعر أسبوعيا طبقا لسعر بيع الدواجن الحية.

وأوضح “عناني” عبر مذكرته والتي حصلت “المال” على نسخة منها، أن شركات عديدة محلية قدمت عروض أسعار لكل من الدجاج المبرد والصدور والأوراك والفيليه للشركة القابضة مباشرة ولم يتم البت في أي من هذه العروض.

وأوضح رئيس مجلس إدراة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد فوجئ بأنه تم استيراد دواجن مجمدة من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لم يحدث في تاريخ صناعة الدواجن أن تم استيراد أي مجزآت، كما اعتبر الاتحاد أن هذا الاجراء يعد بادرة غير صحية وخاصة في ظل عدم وجود عملة صعبة لخدمات الإنتاج.

واختتمت المذكرة بأن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يجدد رغبته في توريد الدواجن المجمدة والمجزآت من انتاج المجازر المصرية وبالأوزان المطلوبة.

وأشار رئيس الاتحاد أن الاستيراد يعد ظاهرة ضارة بالنسبة لصناعة وتربية الثروة الداجنة في مصر، كما يؤدي الى غلق المجازر التي يبلغ الاستثمار فيها أكثر من مائة مليار جنيه، ويعمل بها قرابة 3.5 مليون عامل مما يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري.

وكشف أمس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن هناك اجتماعا “اليوم الأحد” مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق لبيع البيض مخفض السعر عبر المجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأشار العناني إلى تفاصيل المبادرة التي عقدها الاتحاد مع ثلاثة جهات هي وزارة الزراعة عبر منافذها وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومع الشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية؛ لضخ منتجات البيض بأسعار تناسب المواطنين مع موجة الغلاء التي ضربت سوقي الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الأخيرة.

وكشف أنه بالفعل تم بدء تفعيل المبادرة وتحركت خمس سيارات تم تحميلهم لشركة أمان بمنافذها في القاهرة.

وأوضح أنه على وشك الانتهاء من تفاصيل الاتفاق الذي يتم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للمساعدة في التخفيف على المواطن ارتفاع وغلاء الأسعار.