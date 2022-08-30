اتحاد منتجي الدواجن يبدأ تسلم الذرة البيضاء من المزارعين

يستهدف اتحاد منتجي الدواجن استلام جميع أنواع الذرة الشامية من أصناف الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة “السورجم” من المزارعين بسعر استرشادي 6500 جنيه للطن.

وكشف أحمد نبيل رئيس شعبة دواجن البياض والبيض بالاتحاد، أن مزارع إنتاج البيض تتسلم الذرة الصفراء فقط في حين تتنوع استلامات مزارع التسمين لجميع أنواع الذرة بما فيها الصفراء والبيضاء والسورجم.

وأوضح نبيل لـ”المال ” أن سعر طن الذرة ارتفع إلي 10500 جنيه وطن الصويا 14500 جنيه بينما يصل سعر طن العلف النهائي إلي 12 ألف جنيه، مشيرا إلي أن التكلفة الإنتاجية لطبق البيض ارتفعت حاليا إلي 67 جنيها بدلا من 65 جنيها الأسبوع الماضي.

ويسجل طبق البيض الأبيض للمستهلك 60 جنيها والبيض الأحمر 67 جنيها ويسجل طبق البيض من المزرعة 60 جنيها للأبيض و62 جنيها للأحمر.

وكشف نبيل أنه تم استلام كميات محدودة من الذرة لا تتجاوز بضعة عشرات من الأطنان انتظارا لتوريد كميات أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الموسم لا يزال في بدايته.

وأوضح نبيل أن تم وضع شروط لاستلام الذرة من المزارعين منها أن تكون قريبة من مواصفات المنتجات المستوردة من خلال الرطوبة والسموم والأتربة والشوائب .

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مؤخرا بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه و500 جنيها كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.

‏وقال القصير إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك فى المنظومة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتى يتحملها المشترى على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفى مصلحة الفلاح وفى حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه فى التعاقد وهو الـ6 آلاف جنيه و500 جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التى تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.