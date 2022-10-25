اتحاد منتجي الدواجن: معدل إفراجات خامات الأعلاف من الموانئ «ضعيفة»

أكد إتحاد منتجي الدواجن أن حجم الأفراجات فى الموانى عن شحنات الذرة والصويا حاليا “ضعيفة ” وطالبوا الحكومة بتدبير السيولة الدولارية المطلوبة لاستيراد 60 الف طن من بذور الصويا و115 الف طن من الذرة إسبوعيا .

وقال محمود العناني رئيس شركة الدقهلية للدواجن ورئيس الأتحاد لــ” المال ” أن الافراجات من الموانئ ” لا تغطي الاحتياجات الخاصة بالمصانع ” مشيرا إلي أن الذرة المحلية ايضا سعرها قارب من المستوردة نتيجة المغالاة من المزارعين في السعر .

وكشف العناني أسعار الاعلاف إرتفعت اليوم بقيمة 400 جنيها نتيجة زيادة أسعار خامات الأعلاف مثل الصويا والذرة .

ومن جانبه أكد ثروت الزيني عضو اتحاد منتجي الدواجن أن الاسبوع الحالي لم يشهد اية افراجات لبذور الصويا أو الذرة خلافا للاسبوع الماضي الذي تم فيه دخول 62 ألف طن من بذور الصويا .

وكشف الزيني أن شحية الكميات الواردة إلي مصر دفعت أسعار الأعلاف للصعود اليوم حيث سجلت 16500 جنيها لطن اعلاف التسمين و15 ألف جنيه لعلف البياض .

ولفت الزيني ان الكميات المطلوبة اسبوعيا تتراوح بين 200 إلي 250 ألف طن لتغطية الأحتياجات في السوق .

كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا.

وأشار التجار في ذلك التوقيت إلي أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 27 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 19 الف جنيه في الطن .

ويذكر أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من الكميات من الكثير من الدول الأوروبية، بينما يتم انتاج 10% فقط في مصر.