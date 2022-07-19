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اتحاد منتجي الدواجن : فتح 200 منفذ لبيع البيض بأسعار أقل من السوق بـ20%

هامش الربح في طبق البيض من 1 إلى 3 جنيهات

اتحاد منتجي الدواجن : فتح 200 منفذ لبيع البيض بأسعار أقل من السوق بـ20%
محمد مجدي

محمد مجدي

7:32 م, الثلاثاء, 19 يوليو 22

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه تم الاتفاق على فتح 200 منفذ بيع بسعر المزرعة، موضحًا أن هامش الربح في طبق البيض من 1 إلى 3 جنيهات، وعند توفير البيض في تلك المنافذ المستهدف فتحها سيتم تخفيض سعر الطبق من 15 إلى 20%.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف بنسبة تصل إلى 130% أدى إلى زيادة في سعر البيع للمستهلكين.

وتابع الزيني أن سعر طبق البيض في المزرعة 63 جنيهًا، وفي زيادة 20% عند البيع لدى المحالّ والسلاسل التجارية،

مشيرًا إلى أن موسم الإجازات والمصايف يؤدي إلى زيادة الطلب على شراء البيض، وسعر طبق البيض حاليًّا يتراوح من 75 إلى 80 جنيهًا.

محمد مجدي

محمد مجدي

7:32 م, الثلاثاء, 19 يوليو 22