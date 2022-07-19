اتحاد منتجي الدواجن : فتح 200 منفذ لبيع البيض بأسعار أقل من السوق بـ20%

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه تم الاتفاق على فتح 200 منفذ بيع بسعر المزرعة، موضحًا أن هامش الربح في طبق البيض من 1 إلى 3 جنيهات، وعند توفير البيض في تلك المنافذ المستهدف فتحها سيتم تخفيض سعر الطبق من 15 إلى 20%.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف بنسبة تصل إلى 130% أدى إلى زيادة في سعر البيع للمستهلكين.

وتابع الزيني أن سعر طبق البيض في المزرعة 63 جنيهًا، وفي زيادة 20% عند البيع لدى المحالّ والسلاسل التجارية،

مشيرًا إلى أن موسم الإجازات والمصايف يؤدي إلى زيادة الطلب على شراء البيض، وسعر طبق البيض حاليًّا يتراوح من 75 إلى 80 جنيهًا.