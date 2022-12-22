اتحاد منتجي الدواجن: زيادة أسعار الفائدة تزيد من أوجاع القطاع

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن زيادة تكلفة فائدة الإقراض ستفاقم أوضاع مصانع الأعلاف الملتهبة أساسا خلال الفترة الماضية مع إغلاق كثير من الشركات وتوقف خطوط الإنتاج بسبب عدم وجود خامات.

وأضاف الزيني في تصريح لـ”المال”أن أسعار الفائدة علي الإقراض حاليا مرتفعة لاسيما بعد إلغاء مبادرة الإقراض المنخفض التي كانت بـ8% وبالتالي ستقضي علي آمال منتجي الدواجن ومصنعي العلف في الخروج من هذه الأزمة.

وكشف الزيني أن السبب في انخفاض سعر العلف بقيمة 500 جنيه للطن لا يعود إلى زيادة الإفراجات ولكن لانخفاض الدولار في السوق السوداء.

يذكر أن سعر طن العلف يتراوح بين 21 ألف جنيه حتي 22.5 ألف جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.