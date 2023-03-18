اتحاد منتجي الدواجن : رصد بيع 3 ملايين طائر بياض منذ أول مارس

كشفت مصادر مطلعة بشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن استمرار أزمة عدم الإفراج عن خامات الأعلاف ووصولها إلي مرحلة خطرة يصعب معها استمرار القطاعات المنتجة، كما تواصل القطاعات المنتجة لبيض المائدة البيع حيث تم رصد بيع 3 ملايين طائر منذ أول مارس الجاري.

وأضافت المصادر لـ “المال” أن ارتفاع سعر طن الذرة الصفراء إلى 20000 ألف جنيه من الذرة الصفراء في حين أن سعره العالمي لا يتجاوز 10500 جنيه للطن.

وأوضحت المصادر أن تكلفة طبق البيض تصل إلى 136 جنيها في حين أنه يباع من أرض المزرعة بـ95 جنيها محققا خسائر يومية تجاوزت 40 جنيها في كل طبق .

يذكر أن المستوردين والصناع كانوا قد عانوا خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في شهر يناير الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

وسجلت أسعار طن علف الدواجن ارتفاعا تاريخيا ليسجل الطن 26 ألف جنيه بينما سجلت أعلاف الماشية 20 ألف جنيه وأعلاف البياض 22 ألف جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.