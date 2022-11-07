اتحاد منتجي الدواجن: تسلمنا 150 ألف طن ذرة صفراء حتى الآن

تسلم اتحاد منتجي الدواجن ما يقرب من 150 ألف طن ذرة صفراء محلية من المزارعين خلال الموسم الحالي 2022 معظمها تم جلبها من شرق العوينات وتوشكي والنوبارية والمنيا طبقا لبروتوكول الزراعة التعاقدية المبرم بين المزارعين ومصانع الأعلاف الذي طبق مؤخرا .

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن لـ”المال” أن الكميات التي تم استلامها من السوق المحلية “شحيحة”، ولا تمثل شئيا في ظل استهلاك هائل يوازي 15 مليون طن من الذرة الصفراء سنويا يأتي من الخارج من محصول الذرة الصفراء فقط، مشيرا إلى أن متوسط سعر الاستلام المحصول المحلي تراوح بين 9800 جنيه إلى 10000 جنيه.

وأوضح الزيني أن موسم توريد الذرة الصفراء المحلية أوشك على النهائية حيث يتم زراعة القمح بعد الذرة، مؤكدا أنه على الرغم من قرار الاتحاد بالموافقة على شراء الذرة البيضاء والذرة الرفيعة، إلا أنه لم يتم تسلم أي كميات منها في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف الحيوانية، أيضا وتحويل المزارعين هذه المحصول إلى “سيلاج” .

ومن جانبه أكد محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه رغم قرارات وزارة الزراعة بالإفراج عن 183 ألف طن من الذرة والصويا إلا أن أسعار الأعلاف لم تنخفض بل ترتفع مجددا نتيجة أن الصويا تستغرق من 3 إلى 5 أيام لعصرها في مصانع الزيوت أولا ثم تذهب لمصانع الأعلاف.

وأوضح العناني أن مع الإفراج عن كميات من الذرة والصويا بدأت عجلة مصانع العلف في الدوران بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 30 % من طاقتها الشهرية.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن إبرام عقود الزراعة التعاقدية بين اتحاد منتجي الدواجن (مشتري ) ومزراعي الذرة (بائع ) حيث تم تحديد سعر ضمان بقيمة 6500 جنيه ويتم الشراء بالسعر العالمي ويتم حصاد وتوريد موسم الذرة من سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام .

وأضاف أنه يجب أن يتم توفير كميات مماثلة من الذرة والصويا أسبوعيا لحل أزمة أسعار الأعلاف بشكل نهائي.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاثنين الماضي، أنه بناء على التنسيق مع البنك المركزي أنه تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف القصير في بيان له قبل أيام أنه تم الإفراج عن 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار .

وأكد وزير الزراعة أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وناشد “القصير” المستوردين الذين يتم الإفراج لهم، البيع بالأسعار المقبولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يظهر أثر هذه الإفراجات في انخفاض الأسعار.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

يذكر أنه وفقا لوزارة الزراعة فأن مساحة الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة تسجل ما يقرب من 3 مليون فدان من بينها مليون فدان ذرة صفراء كما يتم استيراد 20 مليون طن ذرة صفراء وصويا سنويا بقيمة 6 مليار دولار .

ويبلغ متوسط طن علف الدواجن الخاص بالتسمين 17500 جنيها للطن بينما يسجل طن الذرة المستوردة ما بين 10700 إلي 10800 جنيها للطن .