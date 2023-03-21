اتحاد منتجي الدواجن: الفراخ البرازيلي أدت لسد فجوة شهر رمضان ولكن أسعار المحلي مرتفعة (فيديو)

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الفراخ البرازيلي أدت إلى سد فجوة دخول شهر رمضان، ولكن مازالت اسعار الدواجن مرتفعة وهي مرتبطة بالتكلفة الخاصة بالاعلاف، ويجب حل الازمة بشكل كلي وليس جزئي.

وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، إن هناك توازنا في الأسعار خلال الأيام الماضية حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن 69 و70 جنيها سعر المزرعة والبيض 94 و95 جنيه، وكان هناك توقعات بإرتفاع في الاسعار مع بداية رمضان.

وأضاف الزيني، أنه يوجد أيضا تراجعات كبيرة في اسعار الكتاكيت وذلك مؤشر غير جيد، لان هناك احجام من دخول سلالات جديدة، وهي مرتبطة بكميات العلف حيث وصل سعر طن الذرة إلي 20 ألف جنيه وطن الصويا إلي 36.5 ألف جنيه، وغير متوفرة، كما أن الافراجات الجمركية غير كافية، موضحَا ان العامود الفقري للصناعة هي الاعلاف.

وأوضح الزيني أن نتيجة شح الإفراجات تم خلق سوق سوداء، قائلا: تكلفة الذرة 10.5 ويتم بيعها بـ20، والصويا تكلفتها 22 وتباع بـ36، والموضوع قاسي جدًا، ويجب تشجيع المربين للاستمرار بدلا من الخروج.