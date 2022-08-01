اتحاد منتجي الدواجن : أسعار البيض المتداولة في مصر هي الأقل في العالم

كشف مصدر باتحاد منتجي الدواجن أن ترتيب مصر في مؤشرات أسعار بيض المائدة الـ 95 عالميا من إجمالي 107 دولة، بما يعني أن هناك 94 دولة في العالم أسعار البيض بها أعلى من مصر بما فيها الدول الرئيسية المنتجة للأعلاف.

وأشار المصدر أن تكلفة طبق البيض 64 جنيها تقريبا بينما يخرج من المزرعة بـ 54 جنيها، وبالتالي يوجد خسائر بقيمة 10 جنيهات في الطبق الواحد، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المربين يخرجون من السوق في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والخسائر في السوق.

وأوضح أن التكلفة النهائية للفرخة حتى إنتاج البيض 150 جنيها، كما يتم التخلص منها قبل أسبوعين من المدة المتعارف عليها بسعر 30 جنيها من أمام باب المزرعة مقابل 40 جنيها خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر إن سبب أزمة الغلاء في سوق العلف الذي وصل طن الصويا الي 13 الف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه مؤخرا ،والذرة 8500 جنيها للطن بدلا من 4500 جنيها والردة 7800 جنيها للطن والعلف الثنائي ب33 الف جنيه مطالبا بالتوسع في زراعة العلف محليا كحل وحيد للأزمة حيث أن العلف يعادل 80% من تكاليف الإنتاج.

وأوضح المصدر أن تكلفة الإنتاج ارتفعت خاصه مع وصول فواتير الكهرباء الي 220 الف جنيه شهريا لعنبر بعدد 30 الف دجاجة بتكلفة إجمالية لإقامة المزرعة بمليون وربع المليون جنيه.

وأضاف المصدر أن هناك تكاليف أخرى تقع علي عاتق المربى مثل الامصال واللقاحات والتدفئة والأجور مشيرا إلى أن إلقاء اللوم على التجار برفع اسعار البيض ليس صحيحا لاسيما مع تكاليف النقل والنولون والرسوم من مناطق الإنتاج الي مناطق الاستهلاك خصوصا مع وجود نسبة هالك كثيرة في النقلة الواحدة تصل إلى 100 طبق من 2500 طبق في الحمولة.