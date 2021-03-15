اتحاد منتجى الدواجن يعتزم تأسيس شركة لشراء خامات الأعلاف

يعتزم اتحاد منتجى الدواجن تأسيس شركة لشراء الخامات والأعلاف لأعضائه، بهدف الحصول عليها بأسعار مخفضة، بما يدعم صناعة القطاع فى مصر.

أكد الدكتور مجدى حسن، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الاتحاد بتشكيلته الجديدة قدّم مذكرة للسيد القصير، وزير الزراعة، تتضمن خطة لتطوير الصناعة فى مصر، بما فيها تأسيس شركة لشراء خامات الأعلاف، وفى انتظار الموافقة خلال الفترة المقبلة، رافضًا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف «حسن» أن الخامات والأعلاف تُمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن وجود شركة لشراء الخامات مهم، لأنه كلما زادت الكميات المشتراة ستنخفض أسعار التوريد.

وأوضح «حسن» أن أهم بنود خطة النهوض بصناعة الدواجن هى تأسيس شعبة جديدة لصغار المربين الذين يمثلون %70 من القوة الضاربة للقطاع، وذلك لحمايتهم من خطورة التقلبات السعرية، وأيضًا ضبط إيقاع تداول الدواجن فى الأسواق، من خلال معرفة احتياجات السوق وحجم المعروض، بما يتناسب مع مصالح المربين والمستهلكين على حد سواء.

من جانبه، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن هناك معدلات عالية من الطلب على الدواجن بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان، وزيادة معدلات التخزين لدى الأسر المصرية حاليًا.

وأشار إلى أن سعر الدواجن فى المزرعة وصل إلى 25 جنيهًا، مقابل 31 جنيهًا فى الأسواق، مع توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بشكل مبالغ فيه.

وطالب بتوفير الخامات محليًا لتكون أرخص فى الأسواق مقارنة بالمستورد، إذ يسجل سعر الذرة 5000 جنيه وطن العلف 8000 جنيه للطن حاليا.

وأوضح «السيد» أنه طالب مرارًا بتوفير الأعلاف المحلية، عبر التوسع فى زراعة الذرة الصفراء والصويا وغيرهما من خامات الإنتاج، موضحا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بنسبة %95.