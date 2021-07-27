اقتصاد وأسواق

اتحاد منتجى الدواجن يتفق مع «الائتمان الزراعي» و«الأهلى» على تمويل المزارع الصغيرة

بقيمة تصل 2.5 مليون جنيه.. وفائدة بين «5 - 7»%
دعاء حسني 9:27 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 9:27 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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اتفق اتحاد منتجى الدواجن مع كل من بنكى الأهلى والتنمية الزراعى على تقديم تمويل لتطوير ورفع كفاءة صغار مزارع الدواجن، يصل إلى 2.5 مليون جنيه للمزرعة الواحدة وبفائدة تتراوح بين 5 و%7 بدءا من يوليو الجارى.

وكشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد لـ«المال»، عن أن التمويل يشمل صغار مزارع الدواجن، والتى يبلغ عددها قرابة 5 آلاف مزرعة من أصل 23 ألفا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن البروتوكول سار العمل به ومخصص لتطوير مزارع الدواجن الصغيرة والتى ترغب فى زيادة إنتاجها وتحسين كفاءة العمل بها.

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وأكد أن اتحاد منتجى الدواجن يدرس ضم الدواجن إلى بورصة السلع- المنتظر أن تفتتحها الحكومة قبل نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن مناقشات تجرى حالياً مع مسئولى وزارة التموين لدراسة إمكانية تنفيذ ذلك، فى سلع حيوية مثل الدواجن، تعد من السلع الحية التى قد تحتاج إلى اشتراطات أو آليات محددة لانضمامها.

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يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه خلال اجتماع الشهر الماضى مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجى الدواجن والقطاع الخاص.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى تصريحات فى مايو الماضي، إن صناعة الدواجن تعد من الصناعات الكبيرة فى مصر، والتى توليها الحكومة أهمية بالغة باعتبارها أحد الأركان الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فى هذه الصناعة ما يزيد على 90 مليار جنيه وتستوعب 3 ملايين عامل.

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بقلم دعاء حسني

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