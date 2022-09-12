اتحاد منتجى الدواجن يتسلم 5 آلاف طن ذرة من المزارعين بقيمة 45 مليون جنيه

أكد اتحاد منتجى الدواجن استلام 5 آلاف طن ذرة محلية من المزارعين منذ مطلع سبتمبر الجارى وحتى الآن بأسعار تتراوح بين 9600 إلى 8600 جنيه للطن، حسب الجودة وسعر اليوم طبقا لبروتوكول تعاون موقع بين مصانع الأعلاف التابعة لشركات الاتحاد ووزارة الزراعة والفلاحين، وفقا لتصريحات محمود العنانى، رئيس الاتحاد.

وأضاف العنانى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قيمة مشتريات مصانع الأعلاف من الذرة المحلية بلغت 45 مليون جنيه بمتوسط سعر 9000 جنيه للطن منذ انطلاق الموسم وحتى الآن.

كانت الوزارة قد قامت بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية ‏فى محصول الذرة لأول مرة ‏والتى اتفقت عليها الوزارة مع اتحاد منتجى الدواجن وبعض مصانع الأعلاف وكبار المنتجين وتتويجا للاجتماعات التى عقدها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفى إطار متابعة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك لحماية صناعة الدواجن من تقلبات أسعار الذرة العالمية ونحو مزيد من الاكتفاء الذاتى.

وأضاف العنانى أن أبرز المناطق التى تم استلام الذرة منها شرق العوينات والنوبارية ومحافظات الصعيد مشيرا إلى أن أفضل الأصناف هى التى ترد من شرق العوينات.

ولفت إلى أن العديد من الشركات قامت بالشراء وأهمها شركة الدقهلية للدواجن.

من جانبه، أكد ثروت الزينى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، ورئيس مصنع «الأسد» للأعلاف، أنه يتم حاليا فحص عينات من الذرة المحلية لدى بعض المصانع قبل أن تحدد حجم احتياجاتها من المحصول المحلى.

وأضاف الزينى أن النصف الثانى من سبتمبر سيبدأ فيه استلام مئات الآلاف من الأطنان تمهيدا لاستلام كميات أكبر خلال الفترة المقبلة لتقليص الاستيراد.

وأكد بيان صادرعن وزارة الزراعة السبت الماضى أن مصانع وشركات الأعلاف واتحاد منتجى الدواجن قاموا بشراء واستلام محصول الذرة الأصفر من المزارعين فى منطقة النوبارية بسعر 8700 جنيه للطن بدون تكاليف النقل.

وقالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، فى تصريحات صحفية لها مؤخرا، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن قبل موسم زراعة الذرة وذلك للاتفاق على شراء المحصول من المزارعين بأسعار مجزية تشجيعا لهم وانتهت تلك الاجتماعات إلى انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام نظرا لأهميته الكبيرة وذلك من خلال التعاقد مع اتحاد منتجى الدواجن ومصانع الأعلاف بحد أدنى 6 آلاف جنيه للطن كسعر ضمان على أن يستفيد المزارع بالحصول على السعر الأعلى وقت بيع المحصول وهذا ما حدث بالفعل حيث وصل سعر بيع الطن إلى أكثر من 9 آلاف جنيه فى بعض المناطق، طبقا لدرجة جودته وبدون تكاليف النقل التى يتحملها المشترى.

‏وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة تسعى لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الاستيراتيجية والتى تضمن للفلاحين تسويق منتجاتهم بأسعار مجزية تسهم فى رفع مستوى معيشتهم كما تشجعهم على زراعة هذه المحاصيل بعد ضمان تسويقها من خلال منظومة الزراعات التعاقدية التى أصبحت تشمل العديد من المحاصيل الهامة مثل القمح والقطن والأرز والذرة والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم.