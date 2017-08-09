اتحاد مقاولي البناء : تنفيذ 99.9% من المشروعات الكبرى

بدور إبراهيم– رضوى عبد الرازق قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها، خلال السنوات الثلاث الماضية، نُفذت عبر شركات مصرية بنسبة تجاوزت الـ99.9% بما يعكس قوة قطاع البناء والتشييد. وأشار، خلال كلمته بالجلسة

بدور إبراهيم– رضوى عبد الرازق



قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها، خلال السنوات الثلاث الماضية، نُفذت عبر شركات مصرية بنسبة تجاوزت الـ99.9% بما يعكس قوة قطاع البناء والتشييد.





وأشار، خلال كلمته بالجلسة الأولى من مؤتمر النخبة العقارى، إلى أنه تمت الاستعانة بشركات غير مصرية فقط فى بعض أعمال التكريك لقناة السويس لقصر مدة التنفيذ، لافتًا إلى أن هناك ضوابط قانونية وضعها الاتحاد المصرى لمقاولى البناء عن تأسيسه تتمثل فى عدم السماح بدخول شركات أجنبية القطاع دون وجود شريك مصرى تبلغ حصته 51% من رأسمال الشركة، مع الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

ولفت إلى أن هناك حالات يتم الاستثناء وهى العطاءات العالمية التى تتم بتمويلات خارجية وتشترط الجهة المانحة الإسناد لشركة محددة.