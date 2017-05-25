اتحاد مصدرى الأقطان ينظر قضايا تحكيم بقيمة 100 ألف دولار

أقامها مستوردون آسيويون ضمن شركات مصرية دعاء حسنى ينظر اتحاد مصدرى الأقطان 8 قضايا تحكيم فى مخالفات تنفيذ عقود، أقامها مستوردو أقطان من الهند والصين وباكستان ضد شركات تصدير مصرية، وتقترب قيمتها من 100 ألف دولار. وكشف نبيل السنتريسى، رئيس الاتحاد، فى تصريحات لـ«المال»، أن لجنة التحكيم

أقامها مستوردون آسيويون ضمن شركات مصرية

دعاء حسنى

ينظر اتحاد مصدرى الأقطان 8 قضايا تحكيم فى مخالفات تنفيذ عقود، أقامها مستوردو أقطان من الهند والصين وباكستان ضد شركات تصدير مصرية، وتقترب قيمتها من 100 ألف دولار.

وكشف نبيل السنتريسى، رئيس الاتحاد، فى تصريحات لـ«المال»، أن لجنة التحكيم التابعة للاتحاد تنظر شكاوى مقدمة ضد 7 أو 8 شركات مصرية تصدر لعملاء بأسواق آسيوية، وتخص عقود على كميات تتراوح بين 50 و100 طن للعقد الواحد.

وأضاف السنتريسى أن أغلب الشكاوى تتعلق بتصدير أقطان بجودة أقل من المتعاقد عليها، مؤكدا أنه فى الأغلب سينتج عن تلك المخالفات عقوبات مالية تقارب %10 من قيمة العقد لصالح المستوردين، وتدور القيم الإجمالية حول 100 ألف دولار.

وصدرت مصر، خلال الموسم الحالى 2017/2016 منذ بدايته فى سبتمبر الماضى حتى منتصف مايو الحالى، قرابة 33 ألف طن قطن بقيمة 101 مليون دولار بزيادة %53 عن حصيلة الموسم الماضى الذى بلغت صادراته 66 مليون دولار لحجم تعاقدات بلغ 28 ألف طن خلال تلك الفترة من الموسم الماضى.

وأوضح السنتريسى أن زيادة حصيلة الصادرات خلال الموسم الحالى ترجع إلى ارتفاع سعر القنطار، تأثرًا بتحسن الإنتاجية وقلة المعروض بسبب انخفاض المساحة المزروعة، والسبب الآخر هو قرار تحرير سعر الصرف، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وقفز سعر قنطار القطن خلال الموسم التصديرى الحالى 2016/ 2017 بين 2700 و2800 جنيه، بنسبة زيادة تتجاوز %55، مقابل 1700 – 1800 جنيه خلال الموسم الماضى، وفقًا للسنتريسى.

واقتربت مساحة الأراضى المزروعة بالقطن خلال 2016 من 130 ألف فدان، بتراجع نسبته %47 عن 2015، ومن المستهدف أن تقفز المساحات المخصصة لزراعة المحصول بنسبة %100 فى 2017، لتصل إلى 260 ألف فدان، وفقًا لوزارة الزراعة.

تم تأسيس اتحاد مصدرى الأقطان عام 1932، ويتكون من الشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان المصرية.