اتحاد مصدرى الأقطان يمدد أجل شحن التعاقدات شهراً إضافياً

قرر اتحاد مصدرى الأقطان مد أجل شحن تعاقدات التصدير لموسم 2019/2020 شهراً إضافيا ينتهى فى 28 سبتمبر الجاري، لتمكين الشركات من شحن الكميات التى تعاقدت عليها على مدار الموسم الماضى 2019/2020.

وقال نبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدرى الأقطان لـ»المال»، إن نسبة المشحون بنهاية أغسطس الماضى سجلت نحو %73 من إجمالى التعاقدات التصديرية البالغة 1.4 مليون قنطار.

وانتهى الموسم التصديرى 2019/2020 أول أمس الاثنين، مسجلاً تعاقدات بلغت 166 مليون دولار، وبلغت إجمالى التعاقدات فى الموسم الأسبق 1.8 مليون قنطار.

وبدأ الموسم التصديرى 2019/2020 فى سبتمبر 2019 وانتهى فى 30 أغسطس 2020.

وأوضح السنتريسى أن قانون الاتحاد يتيح له تنظيم كافة التعاملات المتعلقة بتوقيتات التصدير والشحن إلى الأسواق الخارجية، كما يحدد شروط البيع للموسم الجديد، وإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لسير أجهزة الاتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية والإدارية.

ويبدأ الموسم التصديرى للأقطان المصرية فى سبتمبر من كل عام وينتهى فى أغسطس من العام التالى له، ويكون لشركات تجارة الأقطان التعاقد والشحن على مدار تلك الفترة.

وأضاف السنتريسى أن القانون يسمح للاتحاد أيضاً عبر مجلس إدارته أو جمعيته العمومية مد فترة الشحن بعد انتهاء المدة الرسمية لفترات تتراوح بين أسبوعين وشهر، لحين انتهاء الشركات من تصدير كامل الكميات التى تعاقدت عليها على مدار الموسم.

وكان نبيل السنتريسى قد قال لـ«المال» فى وقت سابق إن جمعية عمومية سيعقدها الاتحاد مطلع سبتمبر المقبل للاتفاق على شروط البيع للموسم الجديد.

وشهد الموسم التصديرى بعض العقبات بسبب أزمة كورونا وإغلاق العديد من الدول لحدودها، ما عطل الشحن، كما لجأ بعض العملاء لتأجيل أو إلغاء تعاقداتهم بسبب تداعيات الوباء على القطاعات ككل.

وبلغ إنتاج محصول القطن لعام 2019 نحو 1.4مليون قنطار، ويبلغ محصول 2020 نحو 1.2 مليون قنطار.

كانت «المال» قد نشرت أن 3 أسباب رئيسة وراء تراجع قيمة تعاقدات الموسم التصديرى 2019/2020، وهى تراجع السعر العالمى، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وانخفاض الطلب تأثراً بأزمة كورونا.