اتحاد غرف الملاحة يبحث تأثير كورونا على النقل البحري غدا

يناقش الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية برئاسة اللواء بحري حاتم القاضي، غدا الإثنين، عبر تطبيق زوم، تأثيرات فيروس كورونا على التجارة الإلكترونية والنقل البحري العربي.

يشارك بالندوة المقرر انعقادها غدا أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط والدكتور سلطان أبو على الاقتصاد ووزير الاقتصاد المصري الأسبق، والدكتور جمال قمره وزير السياحة التونسي الأسبق ورئيس الغرفة الوطنية للملاحة التونسية.

ولفيف من قيادات الاقتصاد والنقل البحري المصريين أبرزهم الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، ويوسف بن رمضان مستشار وزير النقل التونسي، ورضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

وتتطرق الندوة أيضا إلى سند الشحن الإلكتروني ومدى الاعتراف بقانونيته ودوره فى تيسير التجارة الإلكترونية فى ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا المستجد.

ويعمل الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصاديه العربية وليصبح الاتحاد رقم ٣٠ من ضمن الاتحادات العربية المتخصصة العاملة فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتم تأسيسه عام ٢٠٠٢.

ويهدف الاتحاد إلى تشجيع الأعضاء على تنشيط الحركة التجارية باستخدام النقل البحري وإقامة شركات عربية مشتركة فى المجال الملاحي، ورفع كفاءة العاملين فى مجال النقل البحري وخدماته من خلال الاشتراك فى عضوية الهيئات البحرية الدولية.