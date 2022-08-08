اتحاد عمال إيسترن كومباني يبيع 3.5 مليون سهم من حصته بقيمة 35 مليون جنيه

أفصحت شركة إيسترن كومبانى (الشرقية للدخان سابقا) عن قيام اتحاد العاملين المساهمين بخفض حصته في الشركة عن طريق بيع 3.5 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت إيسترن كومباني في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الاثنين، إن نسبة اتحاد العاملين انخفضت بعد تلك العملية من 6.06 % إلى 5.9% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 9.85 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط اتحاد العاملين بأى مساهمين آخرين فى الشركة (كيانات أو أفراد).

اتحاد إيسترن كومباني اشترى 380 ألف سهم في الشركة أبريل 2019

الشركة الشرقية للدخان

ويمارس اتحاد العاملين عمليات شراء وبيع من حين لآخر على أسهم الشركة وفقا لحالة السوق وسعر السهم كغيره من المساهمين المتداولين فى البورصة المصرية ،واشترى الاتحاد فى 17 أبريل 2019 حوالى 380 ألف سهم فى الشركة بقيمة 7 مليون جنيه لترتفع حصته آنذاك من 5.99% إلى 6.015%.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 18.53 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك.

وتعتبر الشرقية إيسترن كومبانى، أكبر منتج للدخان في مصر، وهى شركة مدرجة فى سوق المال المصرى منذ سبتمبر 1995، وطرحت الشركة حصة إضافية من أسهمها للبيع فى البورصة (4.5%) مارس 2019.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 2.25 مليار جنيه موزعا على 2.25 مليار سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكليتها الحالى بين القابضة للصناعات الكيماوية حاليا (50.5%) من الأسهم.

كما يستحوذ اتحاد العاملين بالشركة على (6.06%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 17 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 4.25 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الممتدة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 مقارنة بصافى ربح بلغ 3.88 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 12.8 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها ،مقارنة بإيرادات بلغت 12 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021،وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 8 مايو الماضى.

كومبانى تفتح باب المعاش المبكر لثلاثة آلاف عامل بمزايا جديدة

هانى أمان الرئيس التنفيذى للشرقية للدخان

وأفصحت الشرقية إيسترن كومبانى فى 6 مارس الماضى عن توقيع اتفاقية عمل جماعية لفتح باب المعاش المبكر لنحو ثلاثة آلاف عامل بفروع مصانعها المختلفة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها تحت رعاية وزير القوى العاملة وتستهدف جميع العاملين الراغبين فى الخروج المبكر من كافة الفئات العمرية.

وتتيح الاتفاقية للعمال الاستفادة من المزايا الجديدة التى تم الاتفاق عليها بين إدارة الشركة وممثلى اللجنة للصناعات الغذائية واللجنة النقابية الممثلة للعمال بالشركة.

واتخذت الشرقية إيسترن كومبانى عدة قرارات هيكلية خلال الفترة الماضية شملت إغلاق بعض المصانع فى إطار عملية واسعة للتحديث والترشيد وإعادة الهيكلة.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى وقت لاحق تركيز جميع عمليات الإنتاج فى المحافظات بالمجمع الصناعى للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (24 فبراير) إن هذا القرار يأتى فى إطار خطة استراتيجية لتجميع عمليات الإنتاج المنتشرة عبر محافظات الجمهورية فى مركز واحد بما يحقق استفادة أعلى من موارد وأصول الشركة.

وفوض المجلس الرئيس التنفيذي فى اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الإدارية من الجهات المعنية بهذا الشأن.

إعادة هيكلة مصانع الشركة وبدء مشروع ضخم للتحول الرقمى

وقررت الشركة خلال شهر ديسمبر وقف العمل بمصنع منوف لإنتاج المعسل، ومحرم بك بالإسكندرية للمعسل والسجائر، لعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج، ولتوافر المنتج في الحدود الآمنة.

كما أعلنت دراستها إغلاق مصنعي أبو تيج والطالبية المتخصيين في صناعة المعسل، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 26 ديسمبر الماضى.

وخصصت الشركة استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي لتحديث ورفع كفاءة ماكينات الإنتاج، وفقا لتصريحات هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

وقال «أمان» في تصريحات حديثة لـ«المال» إن «الشرقية إيسترن كومبانى» ضخت نحو 350 مليون جنيه العام المالى الماضى لتأهيل ورفع كفاءة ماكينات الإنتاج.

وتوقع أمان وصول قطع الغيار وماكينات التحديث الجديدة فى شهر فبراير 2022، موضحًا أن «الشرقية» تتعاقد دائمًا مع أفضل الموردين فى العالم، ومن بينها «هاونى الألمانية، جى دى الإيطالية، وساسب الفرنسية، وفوكى الإيطالية».

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن بدء أكبر مشروع تحول رقمى فى مصر بالتعاون مع شركة SAP العالمية المتخصصة فى البرمجة الإدارية.

وقالت في إفصاح مرسل للبورصة (25 يناير الماضى)، إن شركة SAP ستقوم بتطبيق نظام “ERP”فى البرمجة الإدارية على كافة عمليات الشركة التشغيلية من التوريد والتصنيع إلى البيع والتحصيل.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى ربحها إلى 4.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 3.7 مليار جنيه خلال العام السابق.

وقفزت المبيعات السنوية (شاملة الضرائب) إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021، مقارنة بمبيعات سنوية سابقة بلغت 55 مليار جنيه.

وبلغ حجم إنتاج الشركة من السجائر (المحلية والمستوردة) خلال العام المنتهى يونيو 2021 حوالى 88.8 مليار سيجارة بارتفاع طفيف عن العام السابق الذى أنتجت فيه 84.2 مليار سيجارة.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.75 جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بنصيب قدره 1.52 جنيه للسهم فى العام السابق.