اتحاد صناعات الهند: شركات هندية تدرس الاستثمار فى مصر

محمود محسنكشف موثوسيزيان نالاثامبى ممثل اتحاد الصناعات الهندي عن رغبة عدد كبير من الشركات الهندية للاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تحسن ملحوظ فى مناخ الاستثمار المصرى.وأوضح نالاثامبى خلال لقاءه بجمعية رجال الأعمال فى حضور الدكتور فينود بهادى، المستشار ا

محمود محسن

كشف موثوسيزيان نالاثامبى ممثل اتحاد الصناعات الهندي عن رغبة عدد كبير من الشركات الهندية للاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تحسن ملحوظ فى مناخ الاستثمار المصرى.

وأوضح نالاثامبى خلال لقاءه بجمعية رجال الأعمال فى حضور الدكتور فينود بهادى، المستشار التجارى بسفارة الهند بالقاهرة، أن الشركات الهندية تبحث جدياً عن فرص الاستثمار فى مصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والأدوية والمبانى الخضراء والزراعة بالاضافة إلى تدوير المخلفات والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنه هناك تنسيق مشترك وشراكة بين اتحاد الصناعات الهندى وجمعية رجال الأعمال المصريين فى البحث عن اوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى

وأشار إلى أن الزيارة الاخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند اعطت دفعة قوية لتعزيز العلاقات المشتركة فى كافة المجالات.

ومن جهته قال الدكتور فينود بهادى المستشار التجارى بسفارة الهند بالقاهرة، إن كل من الهند ومصر سجلتا أسرع نمو صناعى خلال العام الماضى.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى ودعوة رجال الأعمال للاستثمار فى مصر والهند للاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة وما تتمتع به الهند من علاقات تجارية مع دول شرق اسيا التي تتكون من 4 مليار مستهلك.

ودعا بهادى الحكومة المصرية للاستفادة من الخط الائتمانى الهندى فى تمويل المشروعات فى افريقيا والبالغ قيمته 10 مليار دولار فى تمويل المشروعات القومية التى تعتزم مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى التعاون فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات البحث والتطوير والتصنيع الدوائى والمبانى الخضراء.

ومن جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين على أن الهند شريك استراتيجى فى مصر وأن العلاقات الدبلوماسية على مدى 70 عاماً بين البلدين متميزة، مشيراً إلى التعاون المشترك بين الجمعية واتحاد الصناعات الهندى فى الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية.

وكشف يوسف عن قيام جمعية رجال الأعمال بإلاعداد لتنظيم رحلة عمل إلى العاصمة نيودلهي خلال الربع الأخيرة من العام الجارى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الهندى والسفارة المصرية بالهند ومكتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية المصرية وذلك بهدف التعرف على التجربة الرائدة للهند فى اقامة مناطق التميز الـ9 بالاضافة إلى التعرف والترويج لفرص الاستثمار والتعاون التجارى بين البلدين.