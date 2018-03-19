اتحاد شركات الطيران الأفريقية: ارتفاع التكلفة ومعايير السلامة أبرز التحديات

دعاء محمودقال عبد الرحمن بدر أمين عام اتحاد شركات الطيران الأفريقية، خلال مؤتمر صيانة وعمرة الطائرات، إن الاتحاد يستحوذ على 85% من حجم الركاب فى أفريقيا، موضحا أن الاتحاد مهمته حماية مصالح الطيران الكيني، وتوفير بيئة مناسبة للنقل الجوي بأفريقيا.وأضاف أن الخطوط الجوية الأفريقية تواجه بعض التحديات

دعاء محمود

قال عبد الرحمن بدر أمين عام اتحاد شركات الطيران الأفريقية، خلال مؤتمر صيانة وعمرة الطائرات، إن الاتحاد يستحوذ على 85% من حجم الركاب فى أفريقيا، موضحا أن الاتحاد مهمته حماية مصالح الطيران الكيني، وتوفير بيئة مناسبة للنقل الجوي بأفريقيا.

وأضاف أن الخطوط الجوية الأفريقية تواجه بعض التحديات منها ارتفاع التكلفة والسلامة وعدم القدرة على الوصول لبعض النقاط في افريقيا، مؤكدا أن سوق النقل الجوي في إفريقيا تطورت كثيرا وهناك 24 دولة من صمنها مصر مستعدة لهذا التطور.

ولفت إلى أنه منذ قرار تحرير الفضاء فى أفريقيا وكانت حركة النقل بطيئة بالإضافة الي المعوقات الاخري وسببها الضرائب، مشيرا إلى أن هناك نموا كبيرا في قطاع النقل بأفريقيا ونتوقع مضاعفة هذا المعدل خلال الـ 15 عاما المقبلة ليزداد عدد الركاب لنحو 200 الف و700 راكب.

ولفت إلى أن حركة الشحن الجوى بأفريقيا انخفضت، مطالبا جميع الشركات بالتعاون معا لاستعادة الحركة معدلاتها.