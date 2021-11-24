اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية يناقش في الإسكندرية أليات تمكين المشروعات الصغيرة

نظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل ورشة عمل في الإسكندرية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها…

نظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل ورشة عمل في الإسكندرية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها القانون .

ويأتى اختيار الإسكندرية كخامس محافظة لتنظيم ورشة العمل بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية للأستماع لتجارب المتعاملين مع الجهات الحكومية ومنافشتهم فى خبراتهم ومشكلاتهم فى هذا الشأن .

حيث عقد اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل أربع ورشات عمل خلال الفترة الماضية فى أربع محافظات لمناقشة تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية هى بورسعيد والغربية والمنيا والشرقية

وعقد الأتحاد ورشة العمل الرابعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك في اطار تنفيذ برنامج تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها القانون.



في هذا المشروع ، يعمل اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية FEDA ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE لاصدار دراسة شاملة عن فجوة التنفيذ فيما يتعلق بالنسبة المخصصة من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة وتطبيقها. يقوم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالاستفادة من شبكته القوية بالشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر لجمع البيانات وعمل دراسة شاملة حول فجوة التطبيق وتقديم توصياته للجهات المختصة.

ويُعد إتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (FEDA)بمثابة المظلة لعدة منظمات غير حكومية حيث تم تأسيسها من قبل 11 منظمة غير حكومية بالقاهرة الكبرى ومنطقة قناة السويس في عام 2001، وذلك بمبادرة من (FEDA) و دعم من مؤسسة فريدريش إيبرت (Friedrich Ebert) بهدف تطوير التمثيل المناسب للإهتمامات المختلفة في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز التوظيف.

وكان اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (FEDA) دور في إعداد مسودة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2004 (قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004)، كما أنها تعكف حالياً على تطوير المقترحات الخاصة لمراجعة هذا القانون.

ويُعتبر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة الأساس القانوني لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهدافها في مصر وذلك لتيسير إنشاء الشركات وتحسين مناخ الأعمال.

وضم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (FEDA) ما يقرب من 93 منظمة كأعضاء على مستوى الجمهورية، تنتشر في 20محافظة، تعمل في مجال التنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا ويرغب إتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية (FEDA) في تطوير حقيبة الخدمات التي يقدمها للمنظمات غير الحكومية الأعضاء وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.