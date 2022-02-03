اتحاد بنوك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية

عقد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وممثلو القطاع المصرفي المصري اجتماعاً مع وديع نورى الحنظل، رئيس الهيئة الإدارية برابطة المصارف الخاصة العراقية وممثلي الوفد المصرفي العراقي لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات المصرفية بين البنوك في البلدين الشقيقين.

أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر حرص الاتحاد على دعم العلاقات الثنائية.

يأتي ذلك في إطار زيارة الوفد العراقي المصرفي لمصر وحرص اتحاد بنوك مصر، على دعم العلاقات المصرفية مع اتحادات المصارف بالدول العربية، وتأكيداً على التوجه المشترك لكل من اتحاد بنوك مصر ورابطة المصارف الخاصة العراقية نحو تعزيز العلاقات المصرفية بين البنوك من خلال إيجاد آلية للتعاون بينهما، وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع المصرفي في كلا البلدين بما يؤدي إلى تقوية الروابط المصرفية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك في المجال الاقتصادي تحت رعاية البنك المركزي المصري.

كان ذلك بحضور كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وجمال نجم، رامي أبو النجا نائب المحافظ ، ومصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزى العراقى وعمار حمد خلف نائبه والسفير العراقى فى مصر أحمد نايف الدليمي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر، ورابطة المصارف الخاصة العراقية من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أواصر التعاون المصرفي في كافة المجالات خاصة مجال التحول الرقمى والحوكمة والتشريعات المصرفية.

وذلك انطلاقًا من رسالة اتحاد بنوك مصر ورابطة المصارف الخاصة العراقية ، ومهامهما في الدفاع عن مصالح البنوك والمؤسسات المالية وإبراز دورها في برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الترويج الفعال لمساهمتها الفعالة في الترويج واستقطاب الاستثمارات.