اتحاد بنوك مصر يتواصل مع الجهات الحكومية لتوفير لقاحات كورونا لموظفي القطاع المصرفي

أعلن اتحاد بنوك مصر تواصله مع الجهات الحكومية؛ بهدف توفير أكبر قدر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لجميع العاملين بالقطاع المصرفي المصري، وفق برنامج زمني وصحي كفء للسيطرة على الوضع الراهن وتأمين العاملين بالجهاز المصرفي.

وقال اتحاد بنوك مصر في منشور للبنوك العاملة في مصر يحمل توقيع محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام والسعي المتواصل نحو توفير بيئة صحية أمنة لجموع العاملين بالقطاع المصرفي، في ظل المبادرات المطروحة من قبل الأجهزة المعنية بالدولة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من الوباء.

وطالب اتحاد البنوك في منشوره، من البنوك، بتسجيل بيانات العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية لتلقي تسجيل رغبات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. منشور اتحاد بنوك مصر لتلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع المصرفي

1141 مواطنًا يحصلون على الجرعة الأولى من اللقاح في اليوم الأول مع بدء حملة التطعيم

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس الماضي، بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، التي أظهرت نتائجها في اليوم الأول، تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة والسكان، تتم خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg.

ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.