اتحاد اليد: تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات منتخب مصر من 150 لـ75 جنيهًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، حيث تم الاستقرار على تخفيض قيمة تذكرة حضور المباريات من 150 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في نسختها 25 على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام البطولة التي انطلقت أمس الإثنين حتى يوم 18 من شهر يوليو الحالي.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامته في يناير المقبل في دولتي السويد وبولندا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا عن حضور الجماهير بالسعة الكاملة بـ 4500 مشجع على صالة حسن مصطفى.

وكان المنتخب المصري قد اكتسح الكاميرون في مباراة الافتتاح بنتيجة 40-17 ويختتم دور المجموعات بمواجهة المغرب مساء غد الأربعاء.