اتحاد النحالين يطلق مهرجان العسل المصري 24 نوفمبر الجاري

أشاد فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب بدور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير صناعة النحل المصري، وانعكاسه على تنظيم مهرجان سنوي يحمل اسم مهرجان العسل النحل المصري، مشيرا إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة في فعاليات المعرض المقرر انطلاقه من 24 إلى 28 نوفمبر الحالي في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر.

وقال «بحيري»، في تصريحات صحفية الأحد: إن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لعب دورا كبيرا في تشجيع فعاليات مهرجان عسل النحل المصري حتى الوصول إلى نسخته الخامسة، والتي انعكست على تحقيق أهداف الدولة في ربط النحالين بالأسواق واستعراض جهود الدولة في فتح أسواق جديدة للنحل المصري تشجيعا للصادرات المصرية من النحل أو منتجات عسل النحل.

وأضاف رئيس اتحاد النحالين العرب أن مهرجان العام الحالي سيشهد تكثيفا للحملات الإرشادية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية النحل ومنتجات العسل، وخدمة صغار النحالين من خلال عرض أحد أدوات ومعدات النحل المستوردة من الخارج بأسعار مناسبة للنحالين، موضحا أن ذلك يساهم في مساعدة منظومة النحل في الاستفادة منها في زيادة إنتاج مصر من عسل النحل أو من خلال الاستفادة بأدوات النحل.

وأوضح بحيري، أن دور وزارة الزراعة ساهم في دعم صناعة النحل نظرا لأنها من الصناعات التي لها مردود إجتماعي وإقتصادي حيث يعمل بهذا القطاع ما يقارب 25 ألف اسرة دخلها الوحيد هو تربية النحل وتمتلك مصر ما يقارب مليوني خليه نحل تنتج ما يقارب من 15 ألفا الي 20 ألف طن عسل سنويا، ويحقق عائد للدولة من العملات الصعبة 300 مليون دولار سنويا في صورة صادرات مصرية من طرود النحل ومنتجات العسل.

وشدد رئيس اتحاد النحالين العرب على أنه توجد العديد من المشروعات المصرية المتميزة للنحالين المصريين في مختلف المحافظات والتي تعد فخرا للدولة نظرا لدورها في تحقيق التنمية الريفية نظرا للميزة النسبية لمصر في تربية النحل وإنتاج العسل والقدرة علي النفاذ للأسواق الدولية إعتمادا علي دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة الصادرات إلي الخارج.

ولفت “بحيري ” إلى أهمية دور الدولة ووزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية في حل بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه تربية النحل مثل الاستخدام المفرط وغير المسئول للمبيدات في مكافحة الحشرات الضارة للمحاصيل الزراعية لضمان الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات كأحد ادوات حماية النحل من هذه المخاطر من خلال التوسع في برامج مطبقي المبيدات وتحديد الفئات الاكثر استهدافا لحماية النحل من هذه المخاطر.

وطالب رئيس اتحاد النحالين العرب بالتوسع في برامج تدريب النحالين على الممارسات الجيدة والحديثة في فن تربية النحل والعمل على اتباع النحال التوسع الرأسي في تربية النحل لإنتاج إطارات عسل مختومة وخالية من الحضنه لتواكب التطور المطلوب لاحقا في ميكنة عملية الفرز الحديث والتكنولوجي .