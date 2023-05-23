«اتحاد النحالين» يرجح وصول صادرات مصر من العسل والطرود إلى 300 مليون دولار

رجح فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب تسجيل مصر صادرات من الطرود (خلايا النحل) والعسل المعبأ قرابة 300 مليون دولار خلال العام الجارى.

أكد «بحيرى» لـ«المال» أن صادرات مصر من خلايا النحل والعسل سجلت نفس القيمة تقريبا خلال عام 2022 بزيادة بنحو 50 مليون دولار عن العام السابق عليه، بينما ارتفعت للعسل المعبأ بواقع 300 طن لتسجل 3400 خلال عام 2022 مقابل 3100 فى 2021 و2500 فى 2020 .

فيما تراجعت صادرات الطرود بشكل طفيف فى 2022 إلى مليون و200 ألف خلية بدلا من مليون و250 ألف فى 2021.

وأشار «بحيرى» إلى أن العام الحالى يشهد العديد من التحديات أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل والأجور ومدخلات الإنتاج أمام أصحاب الشركات والمناحل، ولكن من المستهدف الحفاظ على حجم صادرات مرتفع ومرضٍ من العسل.

وأوضح أن أبرز الدول المستوردة للعسل من مصر هى لبنان والأردن والكويت والسعودية .

وتمتلك مصر حوالى مليون خلية نحل تنتج قرابة 15 إلى 20 ألف طن عسل سنويا يصدر منها %20 إلى الخارج والباقى يوجه للسوق المحلية وفقاً لبيانات الاتحاد.

ووفقا لـ «بحيرى» تتركز صادرات العسل المصرى فى دول الخليج والأردن ولبنان وليبيا والجزائر، ويتم حاليا بحث فتح السوق الأوروبية أمام تلك المنتجات.

وأشار- فى تصريحات سابقة – إلى أن مهرجان العسل المصرى الذى يقام فى نوفمبر المقبل سيشهد تكثيفا لحملات التوعية، بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، للتعريف بأهمية النحل ومنتجات العسل، وخدمة صغار النحالين من خلال عرض أحدث الأدوات والمعدات المستوردة من الخارج بأسعار مناسبة.

وأكد أن تلك الإجراءات تساهم فى دعم القطاع وزيادة إنتاج مصر من العسل. وتحرص وزارة الزراعة على طرح عشرات المنتجات الخاصة بالعسل وغذاء الملكات والشمع للعديد من الشركات والأسماء التجارية فى السوق فى المعارض المقامة بشكل دورى.