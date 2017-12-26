اتحاد الناشرين يكشف سر تخفيض الزيادة في حجز معرض الكتاب

علي راشد:يغلق باب الحجز للناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 المقرر انعقادها في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير، يوم الخميس المقبل.ومن جهته، لفت الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى أن 90% تقريبا من الناشرين المصريين حجزوا أماكنهم بالمعرض، وأكد أن جميع لجان الم

علي راشد:

يغلق باب الحجز للناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 المقرر انعقادها في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير، يوم الخميس المقبل.

ومن جهته، لفت الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى أن 90% تقريبا من الناشرين المصريين حجزوا أماكنهم بالمعرض، وأكد أن جميع لجان المعرض تعمل بشكل مستمر وبشكل جيد للغاية، كما أن هيئة الكتاب تقوم بعملها بشكل جيد، وسيكون المعرض مهما في دورته المقبلة، مؤكدا أنه بالنسبة لإحصائيات الحاجزين حتى الآن فان المشاركين سيكون عددهم أكبر من العام الماضي.

وبخصوص زيادة أسعار الحجز هذا العام قال:” لقد تدخل وزير الثقافة لياتي بخصم على الحجز من هيئة الاستثمار حيث كان من المقرر رفع نسبة الحجز للناشرين المصريين حوالي 20% زيادة عن العام الماضي ليخفض منها 5% وأصبحت الزيادة 15% فقط، وبالنسبة للعرب فتم تخفيض 300 دولار من سعر الأجنحة ليحصلوا على سعر العام الماضي وهو 1300 دولار للجناح.