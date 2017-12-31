اتحاد الناشرين يستعجل نظر مشروعات قوانين الملكية الفكرية

ياسمين فواز التقي عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد لاستعجال نظر مشروعات قوانين الملكية الفكرية واتحاد الناشرين .وصرح "فؤاد" بأن إتحاد الناشرين قد تقدم من خلال حزب الوفد بمشروع تعديل قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 وقانون حماية الملكية الفكرية رقم



ياسمين فواز

التقي عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد لاستعجال نظر مشروعات قوانين الملكية الفكرية واتحاد الناشرين .

وصرح “فؤاد” بأن إتحاد الناشرين قد تقدم من خلال حزب الوفد بمشروع تعديل قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لما تحويه موادهما من بنود أصبحت عقبة كبيرة في سبيل تنظيم وتطوير صناعة النشر والحفاظ عليها.

وأضاف “فؤاد” أن اتحاد الناشرين يطالب باستعجال عرض مشروعات القوانين علي اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإقرارهما، لحماية صناعة النشر وحلا لكثير من المشكلات التي تواجه صناعة النشر في الوقت الراهن.

