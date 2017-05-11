اتحاد الناشرين : معرض كتاب بـشارع المعز في رمضان

علي راشد:قال الناشر عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريحات خاصة لـ"بوابة المال" إنه يعاين حاليا هو وطارق الجمال مدير عام المعارض بهيئة الكتاب منطقة شارع المعز بالقاهرة القديمة، إذ إنهم بصدد افتتاح الدورة الأولى لمعرض للكتاب بشارع المعز سيكون على شاكلة معرض فيصل للكتاب.وأضاف المصري أ

علي راشد:

قال الناشر عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريحات خاصة لـ”بوابة المال” إنه يعاين حاليا هو وطارق الجمال مدير عام المعارض بهيئة الكتاب منطقة شارع المعز بالقاهرة القديمة، إذ إنهم بصدد افتتاح الدورة الأولى لمعرض للكتاب بشارع المعز سيكون على شاكلة معرض فيصل للكتاب.

وأضاف المصري أنهم ما زالوا يعاينون المنطقة لمعرفة المكان المناسب للمعرض وعدد الأجنحة والناشرين الذين سيشاركون فيه، مؤكدا أن منطقة المعز من المناطق الكهمة التي يجب أن يكون بها معرض للكتاب، خاصة أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقيمها هيئة قصور الثقافة بشارع المعز هذا العام.