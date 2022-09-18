اتحاد المهن الطبية يُعلن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2023 أول أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية فتح باب الاشتراك لأول مرة، والتجديد، والحذف والإضافة، بمشروع العلاج لعام 2023، أول أكتوبر المقبل، وحتى نهاية ديسمبر2022 بجميع مقرات المشروع بكافة المحافظات، موضحا أنه تقرر زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع ليصبح 50 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه لكل الفئات، بالإضافة إلى إتاحة اشتراك أبناء أعضاء الاتحاد من ذوى الإعاقة الذكور بعد تخرجهم لحين عملهم.

وأوضح حمزة، أن إجمالى المصروفات العلاجية المتوقعة لعام 2022، هى 280 مليون جنيها لحوالى 409 ألف و763 مستفيد، من إجمالى 164 ألف و444 مشترك، مقابل 250 مليون و174 ألف جنيها لحوالى 405 ألف و583 مستفيد، من إجمالى 160 ألف و423 مشترك بمشروع العلاج خلال عام 2021.

وأكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، استمرار إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج للعام الثالث على التوالى، داعيا كافة الأعضاء بالاشتراك في مشروع العلاج، حيث أن المجلس يتلقى كل عام العديد من المطالب للاستفادة بخدمات المشروع بعد غلق باب الاشتراك، مشيرا إلى أن فتح باب الاشتراك مُجددا أمر ليس سهلا.

وأوضح القاضي أن مشروع العلاج يعتمد على التكافلية بين الأعضاء أي أنه كلما ارتفع عدد المشتركين في المشروع يتيح ذلك تحسين الخدمات المقدمة دون التأثير على صندوق المعاشات، لافتا إلى أن اشتراك 75% من أعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد يجعل المشروع من أفضل مشروعات الرعاية الصحية من حيث التغطية والخدمات المُقدمة للأعضاء.

جمعية عمومية لأعضاء اتحاد المهن الطبية

يذكر أن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية أعلن عن قرار مجلس الاتحاد بعقد جمعية عمومية لأعضاء الاتحاد من نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، يوم السبت 3 ديسمبر 2022، وذلك بعد مراجعة الطـلـب الـذى تـقـدم بـه عـدد مـن أعضـاء الجمعية العموميـة لاتحـاد نقابـات المهـن الطبيـة لعـقـد جمعيـة عموميـة غيرعاديـة للاتحـاد، طبقـا للقـانـون رقـم13 لسـنة 1983 الخـاص بإنشـاء اتحـاد نـقـابـات المـهـن الطبيـة، وبيان عدم استيفاء الطلـب المقـدم للشـروط المطلوبـة قانونـا لصحـة عقد الجمعية العمومية غير العادية.