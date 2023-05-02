اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة معاشات الأعضاء اعتبارًا من أغسطس 2023

قرر

اتحاد المهن الطبية خلال اجتماعه الأسبوعي، زيادة معاشات أعضاء نقابات “الأطباء البشريين- الصيادلة – أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين”، بقيمة 350 جنيها شهريا لتصبح قيمته 1350 جنيها شهريا تصرف كل 3 أشهر، بدلا من 1000 جنيه شهريا اعتبارا من الصرفية المقبلة المقرر لها أغسطس المقبل.

كان قد تم صرف دفعة معاشات شهر مايو لأعضاء نقابات “الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين”، قبل موعدها بشهر بمناسبة عيد الفطر، بقيمة 3 آلاف جنيه لكل مستحق.

وأخطر اتحاد المهن الطبية النقابات الأربعة “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، بمواعيد صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة أغسطس خلال أيام 8 و9 و10 /8/2023، ودفعة نوفمبر سوف يتم صرفهـا خـلال أيام 7 و8 و9 /11/2023.

وأطلق الاتحاد خدمة جديدة للأعضاء بالمعاشات، يتم من خلالها إرسال رسائل على أرقام هواتفهم الشخصية لإخطارهم بموعد صرف المعاشات، وموعد تحديث بياناتهم لضمان استمرارية الصرف.