اتحاد المهن الطبية يقرر الدعوة لجمعية عمومية 3 ديسمبر المقبل

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية عن قرار مجلس الاتحاد بعقد جمعية عمومية لأعضاء الاتحاد من نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، يوم السبت 3 ديسمبر 2022، وذلك بعد مراجعة الطـلـب الـذى تـقـدم بـه عـدد مـن أعضـاء الجمعية العموميـة لاتحـاد نقابـات المهـن الطبيـة لعـقـد جمعيـة عموميـة غيرعاديـة للاتحـاد، طبقـا للقـانـون رقـم13 لسـنة 1983 الخـاص بإنشـاء اتحـاد نـقـابـات المـهـن الطبيـة، وبيان عدم استيفاء الطلـب المقـدم للشـروط المطلوبـة قانونـا لصحـة عقد الجمعية العمومية غير العادية.

أعداد أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية

1- عـدد أعضـاء نقابـة الأطبـاء البشـريين المـدرج أســماؤهم بالكشـوف المسـلمة 296

عضـوا والموقعيـن علـى الكشـوف 187 عضـوا منهـم 167 عضـوا مـسـددين للاشـتراك

ليصبـح إجمالـى الأسـماء الصحيحـة الذيـن يـحـق لـهـم طـلـب عـقـد جمعيـة عموميـة غيـر

عاديـة 167 عضـوا، حيث لابـد مـن قـيـام كل عضـو بـسـداد اشــتراك أخـر سـنة – طبقـا

للقانون عام 2021 – ليكون له حق حضور الجمعية العمومية.

2- عـدد أعضـاء نقابـة الأطبـاء البيطرييـن المـدرج أسـمـاؤهم بالكشـوف المسلمة 244

عضـوا والموقعيـن عـلـى الـكشـوف 226 عضـوا منهــم 193 عضـوا مسـددين الاشـــتراك

ليصبـح إجمالـي الأسـمـاء الصحيحـة الـذيـن يـحـق لـهـم طـلـب عـقـد جمعيـة عموميـة غـيـر

عادية 193 عضوا.

3- عــدد أعـضـاء نقابـة أطبـاء الأســـــان المــدرج أســـــماؤهم بالكشــوف المسلمة 183 عضـواً، والموقعيـن عـلـى الكشـوف 77 عضـوا منهـم 58 عضـوا مـسـديـن الاشـــتراك ليصبـح إجمالـي الأسماء الصحيحة الذين يحق لهم المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية 58 عضوا.

4- عــدد أعضـاء نقابـة الصيادلـة المـدرج أســـــماؤهم بالكشــوف المسلمة 308 عضـواً

والموقعيـن عـلـى الكشـوف 63 عضـوا منهـم 40 عضـوا مـسـددين الاشتراك ليصبـح إجمالـي

الأسماء الصحيحة الذين يحق لهم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية 40 عضوا.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية إلى أن إجمالـي الأعـداد المذكـــورة فـــي الطـلـب المســلم يبلـغ 1010 عضـوا، إلا أنـه بالحصر تبين أن صحته 1031 عضوا ، مما يعنى عـدم اكتمــال النصــاب المطلـوب قـانـونـا وقـدره 75 عضـوا فـى كـل من نقابتى أطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة.