اتحاد المهن الطبية يقرر إجراء دراسة أكتوارية لبحث إمكانية زيادة المعاشات لـ1200 جنيه

قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية والنقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس الاتحاد قد وافق خلال اجتماعه الأخير مقترحه، والذي تقدم به في 14 أغسطس 2022، بشأن إجراء دراسة إكتوارية لزيادة معاشات الأعضاء بنقابات “الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، لتصبح 1200 جنيه، بدلا من قيمتها الحالية المُقدرة بـ1000 جنيه، لافتا إلى أن الخبير الأكتوارى سيبدأ فى إجراء الدراسة تمهيدا لعرض نتائجها على الجمعية العمومية فور الانتهاء منها.

وأضاف سليم: المجلس وافق على مقترحه الخاص بالسماح لأبناء الأعضاء من ذوى الإعاقة الذكور بالاشتراك فى مشروع العلاج لحين تعيينهم ووجود جهة للتأمين عليهم، لافتا إلى أنه جارى الإعداد لعقد مؤتمر للاتحادات الفرعية بالمحافظات، ومن المقرر أن يتم عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه اقترح على المجلس عقد ورشة عمل بشأن تأثير التغيرات المناخية على الفريق الطبى، وقد وافق مجلس الاتحاد، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم عقدها خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر 2022.

جمعية عمومية لأعضاء اتحاد المهن الطبية

يذكر أن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية أعلن عن قرار مجلس الاتحاد بعقد جمعية عمومية لأعضاء الاتحاد من نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين”، يوم السبت 3 ديسمبر 2022، وذلك بعد مراجعة الطـلـب الـذى تـقـدم بـه عـدد مـن أعضـاء الجمعية العموميـة لاتحـاد نقابـات المهـن الطبيـة لعـقـد جمعيـة عموميـة غيرعاديـة للاتحـاد، طبقـا للقـانـون رقـم13 لسـنة 1983 الخـاص بإنشـاء اتحـاد نـقـابـات المـهـن الطبيـة، وبيان عدم استيفاء الطلـب المقـدم للشـروط المطلوبـة قانونـا لصحـة عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وأشار الاتحاد إلى أنه حرصًا على أصحاب المعاشات وتسهيل إجراءات تحديث البيانات الخاصة بهم لاستمرار صرف المعاشات لهم، فقد تقرر تحديث بيانات أعضاء نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين” من أصحاب المعاشات كل أربعة سنوات بدلا من سنتين، وتحديث بيانات الأسر المستحقة للمعاش كل عامين بدلا من عام واحد، على أن يتم تفعيل القرار بدءا من الأحد 28 أغسطس 2022.