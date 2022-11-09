اتحاد المهن الطبية يفتتح محلبا جديدا للألبان لزيادة الإنتاج وتحسين موارد المزرعة

أعلن الدكتور خالد سليم، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، ونقيب الأطباء البيطريين، عن افتتاح الاتحاد محلب جديد لإنتاج الألبان بمقر الشركة، اليوم، الأربعاء، وذلك بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة به خلال الثلاثة أشهر الماضية، وإجراء تجارب للتشغيل.

وأوضح سليم، أن افتتاح المحلب الجديد يسهم فى تحسين وزيادة إنتاجية الألبان، حيث كانت عدد نقاط الحلب بالمحلب القديم 20 نقطة فقط، وتم إنشاء 24 نقطة للحلب فى المحلب الجديد، فضلا عن تنفيذه بطرق تراعى التفاصيل التشريحية للقطيع بشكل سليم، لافتا إلى أن ذلك يعزز من العائد المادى للاتحاد، خاصة مع إجراء توسعات بالمزرعة تتيح زيادة رؤوس القطيع، كما يرفع القيمة السوقية للشركة فى حال إجراء تقييم لها، مشيرا إلى أن الإسراع فى إنشاء المحلب الجديد خلال الفترة الماضية وفر على الاتحاد نحو 2 مليون جنيه فى الإنشاءات، كان سيتكبدهم فى حال البدء فى الإنشاء خلال الفترة الجارية.

وأضاف الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن المحلب الجديد يُعد أكبر إنجاز شهدته الشركة، وسيؤثر بدوره إيجابيا على إنتاج الألبان، ويمنح فرصة لتطوير الشركة بشكل كبير خاصة أن المحلب القديم أصبح متهالك ومعرضا للإنهيار، مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء أجرت معاينة للمحلب الجديد قبل الافتتاح.

وتابع القاضى،: كما سيتم افتتاح خزان للمياه العذبة بسعة 3600 متر مكعب، والذى تم إنشائه لارتفاع ملوحة المياه بمعدلات أثرت سلبا على الماشية والمناطق الزراعية، مؤكدا أن شركة الاتحاد للثروة الحيوانية تشهد العديد من الإنجازات التى تم الإنتهاء منها، مثل: ترخيص محجر باسم الشركة وتأجيره للغير لتحقيق إيرادات إضافية للاتحاد، لافتا إلى أنه جارى إجراء دراسة جدوى لعمل مزرعة لتربية الأغنام بخلاف الأبقار، بالإضافة إلى دراسة زراعة نباتات عطرية باعتبارها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.