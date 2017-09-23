اتحاد المهندسين الزراعيين العرب يفتتح مقرًا بالقاهرة

الصاوي أحمديفتتح اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، اليوم السبت، مقرًا جديدًا، بالقاهرة.وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، أنه تم نقل المقر القديم للاتحاد من مصر إلى سوريا الشقيقة بسبب الأحداث في السبعينيات، ولكن سيتم افتتاح فرعًا جديدًا للاتحاد في مصر.وشهد نادي الزراعيين في الدقي،

الصاوي أحمد

يفتتح اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، اليوم السبت، مقرًا جديدًا، بالقاهرة.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، أنه تم نقل المقر القديم للاتحاد من مصر إلى سوريا الشقيقة بسبب الأحداث في السبعينيات، ولكن سيتم افتتاح فرعًا جديدًا للاتحاد في مصر.

وشهد نادي الزراعيين في الدقي، اليوم، احتفالية يوم المهندس الزراعي العربي، بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ولفيف من قيادات وزارة الزراعة الحاليين والسابقين وعدد من النواب، تحت إشراف وتنظيم نقابة المهن الزراعية، بحضور السيد خليفة نقيب الزراعيين.