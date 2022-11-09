اتحاد المنتجين يتفق على توريد 700 طن دواجن مجمدة لـ«القابضة الغذائية»

اتفق اتحاد منتجى الدواجن مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على توريد 700 طن دواجن مجمدة خلال الأسبوع الجارى، بقيمة إجمالية 43.4 مليون جنيه.

كشف محمود العنانى، رئيس الاتحاد، أن 8 شركات تابعة بدأت منذ أمس الأول توريد 250 طن دواجن مجمدة لصالح القابضة بقيمة 15.5 مليون جنيه، تمثل أولى الدفعات المتعاقد عليها .

وأشار، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أنه سيتم تسليم باقى الكمية تباعا حتى نهاية الأسبوع الحالى، موضحا أن الدواجن المحلية ستكون بديلة عن مثيلتها الأمريكية التى اعترض الاتحاد على استيرادها فى مذكرات رسمية، قدمها لعدة جهات حكومية الفترة الماضية.

ولفت العنانى إلى أن أسعار التسليمات تصل إلى 62 جنيها للكيلو، وتتراوح أوزان الدجاج المحلى المورد حاليا إلى «القابضة» بين 900 إلى 1300 جرام.

كان اتحاد منتجى الدواجن قد تقدم فى 11 أكتوبر الماضى بـ4 مذكرات عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا وزيرى «الزراعة» و«التموين»، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يعرب فيها عن تضرره من استيراد الدواجن ومجزآتها من السوق الأمريكية، خاصة أنه لا يوجد عملة صعبة لاستيراد خامات الأعلاف . ونصت المذكرات، التى انفردت بها «المال» الشهر الماضى، على أن الاتحاد كان قد تقدم إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 17 يناير الماضى و10 أغسطس 2022 بمقترح بقيام شركات الاتحاد بإمداد جمعيات ومنافذ «القابضة» بالدجاج المجمد من إنتاج المزارع المصرية وبالأوزان التى يطلبونها وبأسعار جيدة، على أن يتغير السعر أسبوعيًا طبقا لسعر بيع الدواجن الحية.