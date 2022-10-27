«اتحاد المنتجين» يتفاوض على توريد 500 طن دواجن شهريا لـ«القابضة الغذائية»

كشف المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، عن مفاوضات حالية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد احتياجاتها من الدواجن المحلية بدلًا من الاستيراد.

قال العنانى لـ«المال»، إن شركات المجازر التابعة للاتحاد عرضت على «القابضة» خلال اجتماع معها قبل أيام، إمكانية توريد 500 طن شهريا لتلبية الكميات المطلوبة لمدة عام.

وأضاف أن 12 مجزرا أكدت استعدادها للتوريد مباشرة دون تدخل أى وسيط لعدم التأثير على التكلفة.

ولفت إلى أنه حال موافقة الشركة القابضة سيتم تسليم الدواجن اعتبارا من مطلع 2023، مضيفا أن تحديد السعر سيتم الإتفاق عليه وقت التوريد كل شهر.

وتابع أن الشركة القابضة أكدت خلال الاجتماع وجود رصيد من الدواجن المجمدة لديها يكفيها حتى أبريل 2023.

يُذكر أن الاتحاد حذر من السماح باستيراد شحنات من مجزءات الدواجن، معتبرًا أن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة الوطنية.

كانت مصادر حكومية فى وزارة التموين قالت فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، إنه تم استيراد كميات من الدواجن المجمدة البرازيلية بلغت حتى الآن 11 ألف طنا؛ تم طرحها فى فروع المجمعات الاستهلاكية، بسعر 65 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأكدت المصادر أنه لا توجد أزمة فى توفير الدواجن المجمدة فى السوق المحلية، سواء من خلال المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارات التموين، أو الزراعة، أو الداخلية «أمان»، موضحة أن الحكومة تضخ كميات ضخمة من جميع السلع الإستراتيجية. ويتجاوز حجم إنتاج مصر من الدواجن 1.5 مليار دجاجة سنويًّا، ويصل نصيب الفرد منها إلى 15.6 كيلوجرام، كما تنتج حوالى 14 مليار بيضة مائدة