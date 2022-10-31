اتحاد المنتجين : الاتفاق على توريد 10 آلاف طن دواجن لصالح «التموين»

اتفق اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على إجراء مناقصة لتوريد 10 آلاف طن دواجن كاملة لتكون بديلا عن المستورد الأمريكي الذي قوبل بعاصفة اعتراضات من المربين نظرا للأزمة التي تعصف بهم.

وأكد ثروت الزيني عضو الاتحاد لـ “المال” ، أن وزارة التموين استجابت لمطالبهم خلال اجتماع مشترك قبل أيام ، بشراء منتجات المجازر المحلية بدلا من المستورد الأمريكي، حيث سجلنا اعتراضنا على خطورة هذا التوجه الأخير علي الصناعة المحلية خاصة مع ما تتعرض له الشركات من مشكلة في توفير الأعلاف.



ونوه الزيني بأن الشركات تقدمت خلال الأسبوع الجاري ، بعروضها الفنية والمالية لوزارة التموين حيث سيتم إجراء المناقصة خلال ديسمبر المقبل وفتح المظاريف.



ومن جانبه أكد محمود العناني رئيس الاتحاد، أن جميع الشركات تقدمت بعروض لوزارة التموين لتوريد الدواجن ، حيث سيتم تسليم الكميات المطلوبة علي دفعات بدايتها 750 طنا بعد انتهاء المناقصة .



وقال العناني إن ” الأسعار ستكون عادلة لجميع الأطراف رافضا الكشف عنها حاليا .

وفي سياق مواز أكد العناني أنه خلال الأسبوع الجاري لم يتم الإفراج عن أية كميات من الصويا أو الذرة المستوردة .



وأشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي السماح بدخول 62 ألف طن صويا وهي كميات ضعيفة . وطالب العناني بضرورة تدبير العملة الخضراء لاستيراد هذة الكميات من الخارج .



كان اتحاد منتجي الدواجن قد أرسل 4 مذكرات لمجلس الوزراء ووزارتي الزراعة والتموين والشركة القابضة للصناعات الغذائيه التي قامت باستيراد كميات من مجزئات الدواجن من السوق الأمريكية لما تحمله من تهديدا للصناعة حسب المذكرة .



وطبقا للدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة لـ “المال”، فإن وزارة التموين استهدفت توفير دواجن ومجزئات بأسعار أقل لمخاطبة شرائح الدخول المختلفة .



وأوضح أن الاتفاق المبرم بين الجانبين جيد لجميع الأطراف ، مشيرا إلي أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ حاليا 1.5مليار طائر سنويا، فضلا عن 14 مليار بيضة.