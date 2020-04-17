عقـــارات

اتحاد المقاولين: 25% من الشركات ستتخارج من السوق بسبب أزمة كورونا

بسبب ضعف التمويل وتأخر صرف المستخلصات
محمود زكي 12:41 ص, السبت, 18 أبريل 20 12:41 ص, السبت, 18 أبريل 20

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قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو لجنة التعويضات لشركات المقاولات: إن هناك عددًا من شركات المقاولات المصرية ستتضرر بشكل كبير بسبب فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات لـ«المال» أن هناك نسبة كبيرة من شركات المقاولات ستتخارج من سوق التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

شمس الدين يوسف رئيس شركة الشمس للمقاولات

وأوضح عضو اتحاد المقاولين إن نسبة شركات المقاولات التي من المتوقع ان تتخارج من السوق في حال استمرار انتشار الفيروس لن تقل عن 25% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح أن هناك أزمة حقيقية تواجه شركات المقاولات خلال تلك الفترة، بسبب ضعف السيولة من جانب الشركات التى ينفذ لها الأعمال في الفترة الحالية.

ولفت عضو اتحاد المقاولين إلى أن الشركات التي ستصمد في تلك الأزمة هي التي تتمتع بملاءة مالية كبيرة والتي لديها القدرة على تمويل الأعمال في ظل ضعف السيولة المالية في تلك الفترة.

وأكد ضرورة مساندة الدولة للمقاولين خلال الفترة الحرجة التي يمر بها القطاع، مشيرا إلى أن أغلب الشركات لم تعد بكامل طاقتها للعمل داخل المواقع.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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