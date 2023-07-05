اتحاد المقاولين يتوصل لتسوية نزاع «مدائن للإسكان» مع «سينوما الصينية»

نجحت لجنة دراسة المشكلات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في حل المشكلة المقدمة من شركة المدائن للإسكان، إحدى الشركات التابعة لعضوية الاتحاد، بشأن تخلف إحدى الشركات الصينية عن إصدار مستحقاتها المالية.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الصينية على أن يتم التنازل عن الشكوى مقابل صرف باقي المستحقات الخاصة بشركة المدائن للإسكان.

وكانت شركة المدائن للإسكان قد تعاقدت مع الشركة الصينية على تنفيذ عدد 1 عمارة بمشروع إنشاء 109 عمارة بمدينة كفر الشيخ، وأثناء العمل داخل الموقع وإنجاز الأعمال المختلفة للهيكل الخرساني، توقفت الشركة الصينية عن صرف المستلخصات الجارية وعن الأعمال التي تم إنجازها، على الرغم من استلام تلك الأعمال على أكمل وجه منذ شهر أكتوبر الماضي.

كما قامت الشركة بإضافة بنود غير موجودة بالعقد أو الإتفاق أو تحديد أسعار متدنية ورفض تعديل الأسعار تحت مبدأ (إذا لم تقوم بتنفيذها سننفذها بضعف الثمن)، فضلاً عن فرض خصومات لعمالة وهمية من المستحقات، ورسوم نحاته لأعمال الخرسانة.

ووفقاً للشكوى المقدمة للإتحاد، تقوم الشركة الصينية بفرض أعمال صب الخرسانة في المساء مع عدم توفير الإضاءة المناسبة للعمل ليلاً مما يؤدي إلى تقليل كفاءة العمل وكثرة أعمال النحاتة.

كل هذه الأسباب دعت شركة المدائن للإسكان لتقديم شكوى للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في شهر أبريل الماضي ضد شركة سينوما الصينية، والتي قام الإتحاد بتوفيق الأوضاع بها والتوصل لإتفاق يحفظ حقوق الطرفين.