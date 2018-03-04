اتحاد المقاولين: عرض نموذج للعقد المتوزان على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

متوقع إقراره النصف الأول من 2018بدور إبراهيم - رضوى عبد الرازقأكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لوضع نموذج للعقد المتوازن انتهت من عملها ومن المقرر عرض نموذج العقد المتوازن على مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل لاقراره وعرضه

متوقع إقراره النصف الأول من 2018





بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق

أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لوضع نموذج للعقد المتوازن انتهت من عملها ومن المقرر عرض نموذج العقد المتوازن على مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل لاقراره وعرضه بعد ذلك على مجلس النواب.

وأشار خلال كلمته بملتقى بناة مصر إلى أن اللجنة ضمت فى عضويتها 4 وزارات والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وتم عبرها تشكيل أمانة فنية وتنفيذية ضمت العديد من الجهات وحرصت على وضع نموذج شبيه بالفيديك لضمان المساواة بين المقاولين وجهات الاسناد فى الحقوق والواجبات

وتوقع الانتهاء من اقرار العقد المتوازن وادخاله ضمن قانون المناقصات والمزايدات والعمل به خلال النصف الاول من 2018 .