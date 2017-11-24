اتحاد المصريين بالسعودية يدين هجوم العريش ويصفه بالخسيس

ولاء البري أدان عادل حنفي، المتحدث الرسمي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأشد العبارات، وبقلوب يعتصرها الألم، الهجوم الإرهابى الغاشم الذى استهدف مصلين آمنين في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في مدينة العريش بشمال سيناء. وأعرب عن خالص تعازيه…

ولاء البري

أدان عادل حنفي، المتحدث الرسمي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأشد العبارات، وبقلوب يعتصرها الألم، الهجوم الإرهابى الغاشم الذى استهدف مصلين آمنين في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في مدينة العريش بشمال سيناء.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأُسر الشهداء وإلى كل عموم الشعب المصري، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

وندد حنفي بالحادث الارهابي الذي استهدف مصلين آمنين يؤدون صلاة الجمعة، مما يدل على تجرد مرتكبيه من أدنى درجات الرحمة والإنسانية، واستحلالهم للدماء الذكية، وسعيهم للفساد فى الأرض، وأنهم بذلك يكشفون عن وجوههم القبيحة وأغراضهم الدنيئة، وأنهم لا دين لهم.

ودعا الدولة المصرية أن تضرب بيد من حديد، وتجتز هؤلاء الإرهابيين القتلة، ولا تأخذها بهم رحمة، وأن تخلص الإنسانية من شرورهم ومعتقداتهم الدموية التي تتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الإنسانية.

وأكد حنفي دعم المصريين في الخارج لكل الإجراءات التي اتخذها الرئيىس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الشر وأهله، لمواجهة الأعمال الخسيسة واجتثاث الإرهاب الجبان، والعمل على تجفيف منابع تمويله.

وشدد على اصطفاف جموع المصريون في الخارج بقوة خلف القيادة المصرية الحكيمة، وتأييدها الكامل والمطلق في كل ما تتخذه من قرارات حازمة لمواجهة هذا الإرهاب الأعمى، وإفشال مخططاته التدميرية.