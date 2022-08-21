اتحاد المصرف العربية ينظم ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرم الشيخ سبتمبر المقبل

ينظم اتحاد المصارف العربية ،خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022 المقبل ، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فى مدينة شرم الشيخ جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

يشارك في الملتقى أكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل وتمويل الارهاب المصرية والعربية.

يفتتح أعمال الملتقى محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر، الدكتور وسام فتوح ، الامين العام ، أتحاد المصارف- لبنان ، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، الدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر ، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

من أبرز الموضوعات التى سيناقشها الملتقى:

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية

• تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.

• سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية.

• وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي

-نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب *

-قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم

-أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي.

-استعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها

-دور المنسق الوطنى في عملية التقييم

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها *

-التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية.

-مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

-تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوضع سيناريوهات -تحديد العمليات غير العادية والابلاغ عن العمليات المشتبه فيها.

-أفضل الممارسات بشـأن تطبيق تدابير العناية الواجبة بالعملاء استناداً الى المنهج القائم على المخاطر.

-الآليات الوطنية المتعلقة بالشفافية وفقاً للمعايير الدولية.

-تحديات التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية.

أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

– آخر التطورات المتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثير العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية.

-التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها.

-النظم الآلية للكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية والضوابط الداخلية المطبقة لدي المؤسسات المالية.

دور السلطات الرقابية والاشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية

-الرقابة المبنية على المخاطر

-التحديات الرقابية والإشرافية في مواجهة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-الأدوات الرقابية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة Regtech/SupTech

تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية

-دور وحدات التحريات المالية.

-التحليل التشغيلى والإستراتيجي

-تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية.

_ التعاون الدولي

استعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب