اتحاد المصرفيين العرب يكرم 7 بنوك مصرية

أحمد الدسوقى نظم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام الرابع على التوالي حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2018، عقد الاحتفال في مدينة بيروت الجمهورية اللبنانية يوم الجمعة الماضي، بحضور حشد كبير من القيادات المصرفية المصرية والعربية.وقام بتكريم البنوك و

أحمد الدسوقى

نظم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام الرابع على التوالي حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2018،

عقد الاحتفال في مدينة بيروت الجمهورية اللبنانية يوم الجمعة الماضي، بحضور حشد كبير من القيادات المصرفية المصرية والعربية.

وقام بتكريم البنوك وتسليم الجوائز خلال الاحتفالية الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ووسام فتوح الأمين العام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من وسام فتوح والذى أشار إلى أن تكريم المؤسسات المصرفية على ما قدمته وتقدّمه من عطاء ودعم لمجتمعاتها، والإرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلى مستوى مهني متقدم وقد حصل على جوائز التميز والانجاز المصرفي للعام 2018 حيث تمكنت 7 بنوك مصرية من الحصول على الجوائز التالية :-

v البنك الاهلي المصري: جائزة (أفضل بنك عربي للعام 2018 من حيث المساهمة في تطوير الرفاه الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية) تسلم الجائزة الاستاذ علاء الدين فاروق، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية .

v بنك مصر : جائزة (أفضل بنك مصري للعام 2018 من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات) تسلم الجائزة الاستاذ عاكف مغربي، نائب رئيس مجلس الادارة .

v بنك القاهرة : (افضل بنك مصري في التمويل المتناهي الصغر وتحقيق الشمول المالى) تسلم الجائزة الاستاذ عمرو نصير مدير عام قطاع التجزئة المصرفية .

v بنك الاستثمار العربي: جائزة (جائزة التمييز المصرفي من حيث اعادة الهيكلة والتطوير) تسلم الجائزة الاستاذ محمد هاني سيف النصر ، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

v بنك التعمير والاسكان : (أفضل بنك عربي متخصص في الاسكان للعام 2018) تسلم الجائزة الاستاذ حسن غانم ، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

v المصرف المتحد حصل على جائزة (أفضل منتج اسلامي عن صندوق “رخاء” النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية) تسلم الجائزة الاستاذ فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الادارة والاستاذة نيفين كشمير مدير عام المصرف .

v بنك قناة السويس حصل على جائزة (التميز المصرفي في خدمة العملاء) تسلم الجائزة الاستاذ هيثم القبرصلي ، مدير عام أول قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية.



