اتحاد المصدرين: 3840 طن قطن تعاقدات الموسم الجديد 2021-2020

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية لموسم 2021/2020 نحو 3840 طناً منذ بداية الموسم التصديرى فى سبتمبر الماضى وحتى مطلع أكتوبر الجارى، وفقا لنبيل السنتريسى رئيس شركة الكان وعضو اتحاد مصدرى الأقطان والرئيس السابق للاتحاد.

وكشف السنتريسى لـ«المال»، عن أن التعاقدات سجلت من خلال 4 شركات هم الإخلاص والنيل الحديثة وبنها والمتحدة.

وأشار إلى أن سعر التصدير يبلغ 104 سنت لبرة بما يعادل قرابة 1780 جنيها للقنطار، وذلك لصنف جيزة 94، وتعد دولتى الهند وباكستان الأكثر طلباً على التعاقد على تصدير الأقطان المصرية.

وتقترب مساحة محصول القطن لعام 2020 من 182 ألف فدان قطن بانتاجية حوالى 1.2 مليون قنطار، مقابل 237 الف فدان العام الماضى بانتاجية تقترب من 1.6 مليون قنطار.

وبدأ الموسم التصديرى للأقطان 2021/2020، فى سبتمبر من 2020 وينتهى فى أغسطس 2021.

وسجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية الموسم التصديرى الماضى نحو 1.4 مليون قنطار، وتم شحن قرابة %95 منها وفقا لما أعلنه اتحاد مصدرى الأقطان، وتم تسوية %5 من عقود التصدير مع العملاء بالخارج خلال الموسم التصديرى الماضى.

كان اتحاد مصدرى الأقطان، مد فترة شحن الأقطان شهرا إضافيا انتهى فى 28 سبتمبر الماضى، بدلا من 30 أغسطس.