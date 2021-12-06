«اتحاد المصدرين»: 27.4 ألف طن إجمالى تعاقدات تصدير الأقطان حتى الآن

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع العاشر من الموسم التصديرى الجديد 2022/2021، نحو 2721 طنًا، لترتفع بذلك جملة التعاقدات منذ بداية الموسم فى أكتوبر حتى 5 ديسمبر الحالى إلى 27.4 ألف طن قطن، بما يعادل 548 ألف قنطار قطن شعر_ القطن بعد حلجه دون البذرة،- مقارنة بقرابة 42 ألف طن، خلال تلك الفترة من الموسم الماضى، وفقًا لما أكده محمد الجارحى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.

وكشف «الجارحى» لـ«المال»، أن الموسم التصديرى الجارى للقطن يسير بوتيرة جيدة، فبالرغم من زيادة سعر الشراء من المزارعين هذا الموسم، فإن المصدرين تمكنوا من تصدير القطن بسعر يغطى تكلفة شرائه.

سعر القنطار تراوح بين 3773 – 5763 جنيهاً

وقال إن سعر تصدير الأقطان المصرية يتراوح بين 3773 – 5763 جنيهًا للقنطار حتى الأسبوع العاشر من الموسم التصديرى الجديد، فيما بلغ متوسط سعر شرائه من المزارعين لأصناف وجه بحرى قرابة 5500 جنيه للقنطار الزهر -القطن ببذرته- ليزيد سعر الشراء من المزارعين قرابة 3400 جنيه للقنطار على سعره الموسم الماضى البالغ 2100 للقنطار.

ورجح «الجارحى»، تضاعف حصيلة تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم الحالى بسبب ارتفاع سعره هذا الموسم، رغم أن كميات التصدير ستكون أقل عن الموسم السابق بسبب قلة المعروض من الإنتاج المحلى.

وبلغت قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/2020 نحو 237.4 مليون دولار.

وسجلت أسعار تصدير الأقطان خلال الأسبوع العاشر من الموسم التصديرى الحالى نحو 290 سنت لبرة لصنف «جيزة 92»، بما يعادل 5019 جنيهًا للقنطار، ولصنف «جيزة 96» نحو 333 سنتًا لبرة، بما يعادل 5763 جنيهًا للقنطار، ونحو 267 سنتًا لبرة لصنف «جيزة 86» بما يعادل 4621 جنيهًا.

وبلغ سعر تصدير قنطار «جيزة 94» نحو 265 سنتًا لبرة، بما يعادل 4586 جنيهًا، فيما سجل صنف «جيزة 95» نحو 218 سنتًا لبرة، بما يعادل 3773 جنيهًا.