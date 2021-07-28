«اتحاد المصدرين»: 234.9 مليون دولار تعاقدات تصدير الأقطان لموسم 2021/2020

ارتفعت تعاقدات تصدير الاقطان المصرية للموسم الجارى 2021/2020، لتسجل 234.9 مليون دولار منذ بداية الموسم التصديرى فى سبتمبر الماضى وحتى 24 يوليو الجارى، بحجم تعاقدات بلغ 87.867 ألف طن، بما يقارب 1.75 مليون قنطار.

وبدأ الموسم التصديرى الجارى للأقطان فى سبتمبر 2020، ومن المقرر أن ينتهى فى أغسطس 2021.

قال نبيل السنتريسى، عضو اتحاد مصدرى الأقطان، الرئيس السابق للاتحاد، إن الموسم الحالى يعد من أكبر المواسم التى شهدت تصدير الأقطان، حيث تم تصدير إنتاج موسم 2020 كاملاً، بالإضافة إلى المخزون من العام السابق له 2019.

وبلغ حجم صادرات القطن المصرى للموسم الماضى 2020/2019 قرابة 1.3 مليون قنطار.

وتصدرت المراكز الخمسة الأولى من الموسم التصديرى الجارى للقطن حتى الآن من حيث قيمة التعاقدات كل من شركة النيل الحديثة فى المركز الأول، ثم «الإخلاص» فى الوصافة، و«أبو مضاوى» فى المرتبة الثالثة، و«المتحدة» رابعة، وفى المركز الخامس جاءت شركة «ألكان».

ويخضع لمظلة اتحاد مصدرى الأقطان قرابة 70 شركة، فيما تتنافس قرابة 30 منها على تصدير الأقطان للخارج خلال الموسم.

وبلغت مساحات زراعة محصول القطن خلال عام 2021 نحو 231 ألف فدان، مقارنة بنحو 170.9 ألف فدان العام الماضى، وذلك بزيادة أكثر من 60 ألف فدان. ومن المقرر أن يبدأ الموسم التصديرى الجديد 2022/2021 مطلع سبتمبر المقبل ويستمر حتى أغسطس من عام 2022