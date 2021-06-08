«اتحاد المصدرين» : 226 مليون دولار إجمالى تعاقدات تصدير الأقطان للموسم الحالى

بلغت 1.7 مليون قنطار حتى أمس الأول

ارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى الجارى (2021/2020) إلى 226 مليون دولار بكميات 85.5 ألف طن ما يعادل 1.7 مليون قنطار قطن وذلك منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى حتى أمس الأول.

يشار إلى أن تعاقدات الموسم الماضى (2019/ 2020) سجلت قرابة 70 ألف طن (ما يعادل 1.44 مليون قنطار) بقيمة اقتربت من 166 مليون دولار على مدار الموسم بأكمله، فيما بلغت الموسم الأسبق (2018/ 2019) نحو 1.8 مليون قنطار.

السنتريسى: الأسعار تسجل مستويات قياسية

وقال نبيل السنتريسى، عضو اتحاد مصدرى الأقطان والرئيس السابق له، ورئيس شركة «الكان» لتجارة وتصدير الأقطان لـ«المال» إن الكميات المتبقية من الموسم بسيطة للغاية ومن المتوقع أن يهدأ تسجيل التعاقدات الجديدة خلال الأسابيع المتبقية من الموسم الجارى.

ويبدأ الموسم التصديرى للقطن فى سبتمبر 2020 وينتهى فى أغسطس 2021 ليتبقى قرابة 3 أشهر على نهاية الموسم الجارى.

نبيل السنتريسى عضو اتحاد المصدرين

وتمت تعاقدات الأسبوع الماضى من الموسم التصديرى من خلال شركة واحدة وهى «دهيدرو فودز»، إذ سجلت تعاقدات بلغت 307 أطنان، وبلغ سعر التعاقد المسجل لدى اتحاد مصدرى الأقطان نحو 85.15 سنت لبرة (ما يعادل 1475 جنيها للقنطار).

ويعد سعر التصدير الذى جرى تسجيله لدى اتحاد مصدرى الأقطان حتى 6 يونيو الجارى، هو سعر لتعاقدات قديمة، إذ إن السعر السائد فى السوق حاليا يبلغ 200 سنت لبرة (ما يعادل 3465 جنيها للقنطار) وفقا للسنتريسى.

ومن السائد لدى شركات اتحاد مصدرى الأقطان تسجيل تعاقداتها لدى الاتحاد رسميا عند الشحن للأسواق الخارجية حتى إن تم التعاقد خلال وقت مبكر من الموسم، لذا فإنه مسموح للشركات بإجراء تعاقداتها طوال الموسم وتسجيلها لدى الاتحاد رسمياً عند الشحن ومن ثم ربما يختلف سعر التصدير المسجل عن سعر التصدير اللحظى السائد فى السوق.

ويتوقع أن يسجل محصول القطن الجديد نحو 1.1 مليون قنطار بإنتاج عالى الجودة وبسعر أعلى من العام الماضى، الذى بلغت إنتاجيته قرابة مليون قنطار.

ومن المقرر زراعة هذا العام نحو 9 أصناف وهى جيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 97 وهو صنف جديد لأول مرة، بالإضافة إلى جيزة 92، وجيزة 96، وجيزة 95، بجانب 3 أصناف لأغراض خاصة وهى فائق الطول وجيزة 45،87،و93، وفقا لمعهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة.

وتبدأ زراعة القطن فى مارس وحتى يونيو، والحصاد بين شهرى سبتمبر وأكتوبر.